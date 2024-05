Salomé : l’opéra de Richard Strauss mis en scène par Lydia Steier fait son grand retour retour à Bastille !

Créé en 2022 pour l’Opéra National de Paris, la vision gore et trash de la metteuse en scène Lydia Steier révèle la soprano Lise Davidsen dans le rôle titre. Mais attention, certaines scènes pouvant choquer, âmes sensibles s’abstenir !

“Quand le roi Hérode promet à sa belle-fille Salomé, princesse de Judée, ce qu’elle voudra en échange d’une danse, il est loin de se douter qu’elle demandera… la tête du prophète Jochanaan (Jean le Baptiste), pire, qu’elle en embrassera la bouche. Si l’histoire de Salomé remonte aux Évangiles, c’est la tragédie d’Oscar Wilde, écrite en 1891, qui donne au mythe toute sa puissance en mêlant étroitement sexualité et religion, désir et mort, obsession et décadence. Le troisième opéra de Richard Strauss garde les contours sulfureux de la pièce en y ajoutant une musique vocale et orchestrale d’une grande modernité, provoquant le scandale lors de sa création à Dresde en 1905. Comment restituer aujourd’hui la force dérangeante de cette œuvre intense et sensuelle ?

En plaçant Salomé dans un futur proche où la mort et le sexe sont banalisés, Lydia Steier livre une vision radicale qui renouvelle profondément le personnage et nous invite à questionner nos propres excès”. On vous le redis certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. Le rideau de scène se lève sur le décor froid et gris d’une cour intérieure angulaire avec au centre une stèle qui recouvre la geôle de Jochanaan. Côté cour, un escalier immense permet d’accéder à un appartement avec baie vitrée où une fête barbare bat son plein. Côté jardin, une fosse mortuaire où sont jetés les corps sanguinolents de jeunes femmes sacrifiées. Le décor de Momme Hinrichs mis en lumière par Olaf Freese accueille des vagues de sexe et de violence. La metteuse en scène n’a pas choisi d’édulcorer le propos. Bien au contraire, appuyer les côtés les plus sombre et morbide de l’oeuvre d’Oscar Wilde, c’est tout là le parti pris choisi. La mise en scène en espace nous offre une vision pessimiste de la nature humaine où cruauté, trahison, adultère, passage à tabac et assassinat submerge le spectateur durant près de deux heures. Scènes de viol, de fellation, de masturbation ou de copulation toutes plus explicites les unes que les autres, on assiste à une succession de tableaux terrifiants. La scène du viol collectif de Salomé est même terrifiante de réalisme. En inscrivant l’opéra dans un environnement de débauche, la vision de Lydia Steier donne aux termes une résonance moderne, pointant les dérives de la société néo libérales et les réactions extrême qu’elle peut engendrer.

Pour sa première production à l’opéra national de Paris, la metteuse en scène propose une interprétation singulière de ce personnage phare de l’opéra, souvent caractérisé par son identité oriental, ou tel une jeune fille victime de son libidineux beau-père. Ici, l’adolescente, ressemblerait davantage à une Mercredi Addams voire une Billie Eilish qu’à une Princesse des mille et une nuit abore les traits d’une contestataire désireuse de réduire à néant un environnement familial gangréné par des comportements et pratiques qu’elle juge amoraux et rejette en tout points. Les meurtres en série à livrés sous nos yeux obéissent à cette même sauvagerie. Derrière la baie vitrée de l’appartement mise en lumière par un éclairage rouge sang, on assiste à une orgie païenne où des hommes et des femmes de la haute société sacrifient des jeunes filles nues dont les corps enrubannés de papier cadeau sont descendus par le grand escalier pour être jetés dans la fosse commune. La vision de ces corps déversés par des hommes en scaphandre jaune est vraiment saisissante.

Vétue d’une tunique blanche et d’une perruque gothique, la soprano norvégienne Lise Davidsen s’empare avec force du rôle vampirique de Salomé. Sa voix dynamique et lumineuse, portée par un registre aigu rond déploie de magnifiques harmoniques graves à travers la salle.

Equipée de plantureux seins en plastique la mezzo soprano Ekaterina Gubanova campe une impressionnante Herodias, sorte de nymphomane névrosée, vêtue et maquillée comme une prostituée des bas quartiers. Gerhard Siegel incarne lui un Hérode malsain qui s’impose dès ses premières grâce à son volume vocal généreux. Le baryton-basse Johan Reuter (Jochanaan) est remarquable avec sa voix d’airain aussi sonore que solennelle. A la tête de l’orchestre, Mark Wigglesworth assure le tempo, fait monter ce crescendo infernal entre raffinement et violence, modèle l’oeuvre de Richard Strauss d’une puissance dramatique exceptionnelle. Un triomphe assuré !

Jean-Christophe Mary

Durée : 1h40 sans entracte

Langue : Allemand

Surtitrage : Français / Anglais

Richard Strauss Musique et livret (1864 – 1949)

Direction musicale : Mark Wigglesworth

Mise en scène : Lydia Steier

Décors et vidéo : Momme Hinrichs

Costumes : Andy Besuch

Lumières : Olaf Freese

Dramaturgie : Maurice Lenhard

Salome : Lise Davidsen

Jochanaan : Johan Reuter

Herodes : Gerhard Siegel

Herodias : Ekaterina Gubanova

Narraboth : Pavol Breslik

Page der Herodias : Katharina Magiera

Erster Jude : Matthäus Schmidlechner

Zweiter Jude : Éric Huchet

Dritter Jude : Maciej Kwa?nikowski

Vierter Jude : Tobias Westman

Fünfter Jude : Florent Mbia

Erster Nazarener : Luke Stoker

Zweiter Nazarener : Yiorgo Ioannou

Erster Soldat : Dominic Barberi

Zweiter Soldat : Bastian Thomas Kohl

Ein Cappadocier : Alejandro Baliñas Vieites

Ein Sklave : Ilanah Lobel-Torres

Hérode : Tétrarque de Judée

Hérodias : Femme d’Hérode, mère de Salomé

Salomé : Princesse de Judée, fascinée par Iokanaan

Iokanaan : Prophète, prisonnier d’Hérode

Narraboth : Capitaine de la garde, épris de Salomé

Le Page d’Hérodias : Personnage au service du Palais

Cinq Juifs : Religieux qui réclament Iokanaan à Hérode

Deux Nazaréens : Rapporteurs des miracles du Christ