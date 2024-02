Magic Versaire : le nouveau spectacle Dani Lary enchante le Théâtre du Casino d’Enghien-Les Bains !

Qu’est-ce que la magie en 2024 ? Dans un loft mystérieux entre le Casino et le garage automobile, les magiciens et illusionnistes Dani et Albert Lary vous donnent la réponse.

On se souvient des doubles lévitations, du piano volant, de la femme canon autant d’objets ou êtres humains que Dani Lary faisait disparaître à la vitesse de l’éclair dans ses précédents spectacle « La Clé des Mystères » (2013) ou « Retro Temporis » (2014), ce merveilleux spectacle inspiré de l’imaginaire foisonnant de Jules Verne qui plongeait le spectateur dans l’ambiance élégante et raffinée de la Belle Epoque à l’Exposition Universelle de 1889 où Machines à vapeur et volantes retro-futuristes se succédaient dans un show fantastique aux frontières de la science et de la magie. Cet univers enchanteur a contribué au succès de Dani Lary, le consacrant aujourd’hui parmi les plus grands illusionnistes internationaux. Sous les traits d’un bon père de famille attentionné et bienveillant, le maitre de la grande illusion est de retour sur scène cette fois accompagné de son fils.

Un père, un fils, un loft, une fête d’anniversaire, tels sont les ingrédients de ce nouveau spectacle intime, drôle, et familial imaginé par Dany et Albert. Une soirée festive où tout ne va pas se passer exactement comme imaginé dans ce show théâtral déjanté qui mêle performance, humour, prestidigitation dans un esprit de cabaret festif et moderne. Vendredi 02 février, les 700 spectateurs tombent dans le panneau de ses illusions : une casquette qui sort d’un écran vidéo, une assistante qui disparait d’une bouteille de champagne et apparait dans un sceau à glace, un garçon choisi au hasard dans le public qui disparait sur scène, des notes de musiques virtuelles échappées d’un saxophone comme par enchantement, des tours de cartes originaux, un numéro de mentalist inédit et visuel à travers une lecture de pensées très impressionnant, un piano volant, et une grande évasion dans la lignée des numéros du célèbre Robert Houdin, ou Albert enfermé dans un baril d’eau s’évade sous les yeux écarquillés du public, ce soir les gags burlesques s’enchaînent à la vitesse de la lumière et c’est absolument bluffant. Entre choc des générations, duels, surprises et imprévus, voila un tourbillon d’énergie et de de plaisir à partager en famille. Hier soir, un merveilleux moment de détente, de bonheur et de rires garanties.

Merci à Blandine et Norma du Théâtre du Casino d’Enghien Les Bains pour leur accueil toujours aussi chaleureux. Dani Lary est en tournée dans toute la France en 2024 ! Pensez à réserver.

Jean-Christophe Mary

Dani Lary tournée 2024

le 04/02/2024 – Casino Barrière – Lille (59)

le 09/02/2024 – Théâtre Galli – Sanary-sur-Mer (83)

le 11/02/2024 – Le Dôme – Mutzig (67)

du 18/02/2024 au 14/07/2024 – Les Ateliers Magiques de Dani Lary – Barbières (26)

le 29/02/2024 – Bonlieu Scène nationale – Annecy (74)

le 02/03/2024 – Casino Barrière de Bordeaux – Bordeaux (33)

le 03/03/2024 – Casino Barrière Toulouse – Toulouse (31)

le 07/03/2024 – La Hune – Saint-Benoît (86)

le 25/05/2024 – Bourse du Travail – Lyon (69)

le 09/11/2024 – Confluence – Avignon (84)

A savoir sur ce magicien hors norme…

Dani Lary fait voler des pianos, léviter, disparaître et réapparaître des êtres ou des objets à la vitesse de l’éclair. C’est ce qui rend ses tours si impressionnants. Il est le seul en Europe à créer absolument tous ses tours. Il peut se vanter aujourd’hui d’avoir fabriqué plus de 300 illusions et tours de magie. Au Japon, en Indonésie, en Russie, en Allemagne, au Liban ou dans les Emirats Arabes, il est reconnu comme l’un des plus prestigieux illusionnistes au monde.

De grands noms français comme Johnny Hallyday ou Kamel Ouali, pour sa comédie musicale Dracula, ont fait appel à lui pour réaliser des effets spéciaux à intégrer à leurs shows. Le cinéma aussi connaît sa renommée. Claude Chabrol lui a confié la réalisation de certains effets spéciaux de La Fille coupée en deux en 2007. Et Dani Lary a fait ses premiers pas de comédien en 2011, dans son propre rôle, au côté de Béatrice Dalle dans le film de Gaël Morel Notre Paradis. Aux Etats-Unis, les illusionnistes les plus réputés tels que le célèbre duo Siegfried & Roy, lui achètent régulièrement de nouvelles illusions qu’ils produisent ensuite à Las Vegas et sur tout le territoire américain. Les grandes marques également utilisent ses tours pour bluffer leurs convives à l’occasion de conventions ou de soirées événementielles, telles la direction de LG Monde, ou bien Le Stade de France qui lui a notamment commandé en avril 2010 une illusion grandiose en pré-show d’un match de rugby pour le lancement du film Le Choc des Titans. Consacré parmi les plus grands illusionnistes du monde, Dani Lary est le créateur de plus de 400 illusions et tours de magie. A quelques kilomètres de valence dans la drome, DANI LARY a transformé une ancienne filature en une véritable salle de spectacle de 5 000 m². Un lieu hors-normes dédié aux rêves et à la magie où l’on peut diner en famille.