AVIGNON OFF : « Comédiens ! » Que reste-t-il du théâtre quand les masques tombent ?

Paris, 1948. À quelques heures de la première du vaudeville musical Au Diable Vauvert et de l’inauguration du théâtre parisien André Valette, la tension monte en coulisses et la confiance laisse place, peu à peu, à la défiance… La troupe parviendra-t-elle à faire fi de ces tensions pour jouer son spectacle ou ira-t-elle vers un inéluctable fiasco ? Pour découvrir le fin mot de cette histoire, rendez-vous avec Comédiens ! au théâtre Les 3 Soleils, durant le festival OFF d’Avignon.

Comédiens !, c’est une histoire d’amour, d’amitié, de jalousie. Une histoire inspirée de faits réels et d’un opéra qui l’est tout autant : Paillasse, drame écrit par le compositeur italien Ruggero Leoncavallo en 1892.

Comédiens !, c’est l’histoire du metteur en scène Pierre et de l’actrice Coco. Depuis 12 ans, ce couple file le parfait amour dans la banlieue lyonnaise, à Villeurbanne. La guerre est à présent terminée. La vie reprend peu à peu ses droits et, en 1948, Coco convainc Pierre de se rendre à Paris pour inaugurer un nouveau lieu de spectacle : le théâtre André Valette.

Mais rien ne se passe comme prévu. Le décor n’a pas été totalement livré, et Lucien, l’un des acteurs, a dû être remplacé à quelques jours de l’inauguration par Guy, un ancien ami de Conservatoire de Coco, qui peine à retenir son texte et qui arrive souvent en retard… Nous sommes à trois heures de la première de l’adaptation musicale du vaudeville Au Diable Vauvert et Guy est encore en retard pour la dernière répétition. Pierre est de plus en plus tendu dans cette ville étrangère, où la critique peut assassiner un spectacle dès le premier soir et le condamner au fiasco.

Rien ne se passe comme prévu, décidément ! La tension monte, la confiance s’estompe. Pierre a peur de cette Coco qu’il découvre par l’entremise de Guy, cette Coco parisienne dont il ignore tout, cette Coco qui n’a pas besoin de lui, ce petit metteur en scène de Villeurbanne. Il était pourtant heureux avec sa Coco dans leur petit jardin de la banlieue lyonnaise. Mais que vaut cette vie face à Paris, ses projecteurs et ses projets ? Pierre a peur d’être abandonné et ça le rend malade. Du comédien ou de l’homme, qui aura le dernier mot ? Une seule chose est sûre : le spectacle doit être joué ce soir, coûte que coûte.

Comédiens !, c’est une histoire qui vous prend aux tripes et vous fait ressentir des émotions diverses et variées. Vous êtes tantôt attendri par la complicité de Pierre et de Coco, de Coco et de Guy, tantôt pris d’un fou rire par cette ultime répétition menée au pas de course dans un espace scénique très réduit, faute de décors, touché par l’histoire des uns et des autres, mais aussi désespéré.

Comédiens !, c’est une histoire qui mêle avec brio faits réels et fiction ; c’est une mise en abyme subtile, où vaudeville et histoires personnelles se superposent et s’entremêlent. Le jeu des trois comédiens est d’ailleurs si troublant de sincérité que nous, spectateurs, peinons à démêler le vrai du faux. Ils passent avec une facilité déconcertante d’un tableau à l’autre, du chant à la danse, du piano à la guitare, du théâtre à la vie.

C’est sans doute pour cela que quatre ans après sa création en 2018 et après 283 représentations, Comédiens ! revient avec succès en Avignon, pour son deuxième festival OFF, avant une reprise à Paris, cet automne.

Comédiens !, un spectacle musical écrit par Éric Chantelauze, mis en scène par Samuel René et mis en musique par Raphaël Bancou, chorégraphié par Amélie Foubert, interprété par Marion Preïté, Fabian Richard et Cyril Romoli, présenté du 7 au 30 juillet 2022, à 11 h 35, au théâtre Les 3 Soleils, dans la salle 1, dans le cadre du festival OFF d’Avignon 2022. Relâche les 12, 19 et 26 juillet 2022. Durée : 1 h 35.

Retrouvez l’actualité du spectacle Comédiens ! sur sa page Facebook (ici).

Découvrez la programmation du théâtre Les 3 Soleils dans le cadre du festival OFF d’Avignon 2022 : https://les3soleils.fr/

Visuels : Affiche officielle et tous droits réservés à Chloé Car pour les photos.