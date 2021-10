Les Folies Gruss : une famille circassienne au top !

Jusqu’en mars 2022, les Folies Gruss reviennent à Paris avec un nouveau spectacle équestre étincelant. 50 chevaux. 24 artistes. Un orchestre live. Trois générations Gruss sont en piste pour émerveiller petits et grands. Un show de haute voltige.

Une troupe familiale

« Tu sais où est le sourire de l’éternité ? Dans la transmission ! »

Alexis Gruss aime citer Didier Lockwood quand il évoque sa vocation familiale. Le patrimoine est riche et fécond chez les Gruss. Famille d’artistes talentueux, ils se transmettent un savoir-faire unique de génération en génération et véhiculent des valeurs fortes.

Gipsy, Stephan, Firmin, Maud et les autres… Ils sont acrobates, jongleurs, cavaliers, danseurs, musiciens. Ils voltigent, tourbillonnent, se contorsionnent, virevoltent. Animés d’une passion commune, ils plongent un public aux yeux écarquillés dans une autre réalité : celle du rêve et de tous les possibles.

L’équestre et l’aérien

Les cavaliers, parés de leurs plus beaux costumes colorés, arborent paillettes et strass. Sourire aux lèvres et regard conquérant, ils sont beaux dans ces étoffes de popeline, de jersey ou de velours chamarré d’or, assorties à celles des chevaux. Ils se précipitent sur leurs fiers destriers lancés au galop sur la piste, les montent sans les mains, grâce à une impulsion formidable qui fait applaudir le public à tout rompre. On les observe bondir dans tous les sens, se mettre debout sur la croupe des chevaux en mouvement, réaliser des figures à la fois improbables et périlleuses, aller toujours plus loin dans l’art équestre.

Port de tête altier et robe soyeuse, les équidés défilent majestueux. Les dresseurs nous proposent des figures magnifiques, invitent les chevaux à sauter dans les airs, à se tenir en équilibre sur leurs jambes arrières, à se rouler au sol selon une chorégraphie bien définie ou encore à reculer en suivant un parcours très précis, millimétré, de manière à créer une composition originale.

Place aux équilibristes et aux trapézistes : tous les regards fixent le haut du chapiteau. On oscille entre appréhension et excitation. Les artistes glissent avec une agilité confondante sur des fils suspendus très haut dans les airs, s’enroulent dans des bandes de tissus souples accrochées au plafond ou sur des trapèzes volants. C’est vertigineux et fascinant.

Une scénographie innovante

Durant tout le spectacle, Candice Parise (The Voice 2017) nous offre sa voix mélodieuse et égrène un répertoire extrêmement varié allant des comptines pour enfants à Tones and I (Danse Monkey). Les sonorités sont jazz, pop, folk. L’orchestre live, juché sur une scène mobile ascendante et descendante, crée une ambiance particulière, souligne le rythme des acrobaties, sublime les prouesses techniques. Le jeu des lumières, la somptuosité des décors renforcent l’effet spectaculaire du show.

En bonus ?

Le public est invité à se présenter en amont du spectacle pour découvrir un lieu de restauration aménagé où quelques artistes proposent des animations. Un espace de jeu est réservé aux enfants avec trampoline et structures gonflables. Après le show, la troupe se met à la disposition des spectateurs pour un moment d’échange privilégié.

Emblème de la fête et du divertissement circassien, les Folies Gruss tiennent leurs promesses et nous proposent une expérience immersive d’un nouveau genre, sous le signe de la convivialité et du partage.

Visuel : affiche

Les Folies Gruss

Carrefour des Cascades / Porte de Passy (Paris XVI)

Jusqu’en mars 2022

Durée : 1h30