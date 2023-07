Avignon off : L’interview de Aurélien Rondeau pour les 5 ans du Train bleu

Chaque édition voit la curiosité des festivaliers se tourner toujours un peu plus vers le théâtre du Train Bleu. Nous avons voulu en savoir plus. Aurélien Rondeau, son directeur, a accepté de répondre à nos questions.





Toutelaculture : Le Train Bleu a cinq ans : peut-on revenir sur quelques succès qui ont émaillé sa programmation exigeante ?

Le Train Bleu existe depuis 2018 et participe pour la 5ème fois en 2023 au festival OFF d’Avignon. Ce qui me revient immédiatement en tête, ce sont les risques de programmation et les rencontres avec les metteurs en scène avec lesquels nous tachons de construire une fidélité.

Je pense bien sûr à l’accueil du spectacle HEN de Johanny Bert, en 2019, qui a été présenté au public pour la toute première fois au Train Bleu avant de faire une très belle tournée sur toutes les scènes de France et de Navarre. Ce succès n’était pas écrit à l’avance et nous avons été heureux de pouvoir accompagner ce spectacle tout au long de son processus de création. C’était un lancement en fanfare pour l’histoire commençante du Train Bleu! Pour des raisons personnelles je pense aussi à des spectacles comme LE MASSACRE DU PRINTEMPS, d’Elsa Granat ou JE M’EN VAIS MAIS L’ÉTAT DEMEURE de Hugues Duchene. Plus récemment OUR DAILY PERFORMANCE de Barbara Matijevic et Giuseppe Chico, OLIVIER MASSON DOIT-IL MOURIR? de Francois Hien ou CECI EST MON CORPS d’Agathe Charnet. Je pourrais parler comme ça pendant longtemps, il faut m’arrêter, sans ça on est parti pour des heures!

Pour moi qui ai pas mal fréquenté les plateaux de théâtre en tant que comédien, c’est un sentiment très particulier d’accueillir des spectacles “chez moi” – avec plein de guillemets, hein!! Cela produit des émotions très fortes de voir des propositions que nous avons découvertes, Charles et moi, pendant l’année et de les accueillir pendant 3 semaines à un moment charnière de leurs parcours. Avignon c’est un moment à fort enjeu pour les compagnies et nous sommes fiers d’avoir été choisis par elles pour les accompagner et les présenter au public et aux professionnels.

En termes de chiffres, notre programmation cette année se déploie dans 6 lieux différents de l’agglomération: Les deux salles du Train Bleu bien sûr, mais aussi chez notre partenaire historique – la MAIF, également à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, à l’Université d’Avignon et à la Maison pour tous Monfleury. Au total, il y aura environ 450 représentations cette année! En 20 jours… Chaque festival est un miracle!

Pour la première fois cette année vous avez réalisé une co-production, quelle est-elle? Pour quelles raisons ?

Oui!! Nous avons choisi de commencer à coproduire des spectacles à partir de cette année. Il s’agit du spectacle SARRAZINE, écrit par Julie Rosello Rochet, mis en scène par Lucie Rébéré et interprété par Nelly Pulicani. Nous avons découvert le spectacle il y a plusieurs années, nous avions discuté avec la compagnie de la possibilité de le programmer en 2022 et finalement ça ne s’était pas fait, pour des raisons budgétaires. A la rentrée, en septembre 2022, la situation de la compagnie ne leur permettrait pas d’envisager Avignon 2023. Alors, puisque nous avions eu un véritable coup de cœur pour le spectacle, et que nous avions la volonté de le faire découvrir au plus grand nombre, nous nous sommes lancés. Quand je parle de coup de cœur, je parle des thématiques abordées dans le texte de Julie: le parcours d’une femme libre, indépendante, forte et malmenée par la vie. Cette liberté du personnage d’Albertine Sarrazin est portée sur scène par une interprétation sublime de Nelly. Elle est totalement libre et tellement généreuse : elle vit au présent, elle est en lien permanent avec le public et cela constitue une expérience très sensible pour le public. Pour une structure comme le Train Bleu ce n’est pas rien de se lancer dans une telle aventure et de prendre le risque de coproduire! Mais nous souhaitons approfondir toujours plus notre lien à la création et qui sait, un jour, coproduire un projet dès sa création, dès le premier “tour de table”.

Le festival d’Avignon cherche à se réinventer sans cesse. Comment voyez-vous le Train Bleu dans cinq ans??

Il y a deux volets dans le projet du Train Bleu: il y a le festival, bien sûr, et le projet que nous développons tout au long de l’année, qui lui aussi se décline de deux façons différentes.

Depuis la création, nous voulons être un lieu utile aux compagnies et pensons qu’il est judicieux de proposer à un maximum de compagnies d’être accueillies en résidence, dans de bonnes conditions techniques, administratives et financières.

Il y a aussi l’accompagnement au long cours, sur 3 saisons, de 3 compagnies avignonnaises que nous soutenons dans leur implantation sur le territoire, avec lesquelles nous répondons à des appels à projets, pour lesquelles nous mettons le théâtre a disposition et que nous appuyons administrativement et techniquement, avec notre administratrice (Caroline Tardy) et notre équipe technique (Quentin Paulhiac et Guillaume Niemetzky).

Ce véritable projet territorial reste très largement à développer car nous sommes pour le moment incapable de financer les résidences et l’accompagnement que nous pensons être grandement bénéfique aux compagnies, et donc à la richesse de la création contemporaine et à la vivacité de la vie artistique ici, à Avignon. Nous sollicitons fortement les collectivités territoriales pour nous soutenir dans ce qui nous semble être une véritable mission de service public. J’espère que d’ici 5 ans, en écho au succès rencontré pendant le festival, nous pourrons pleinement déployer ce projet de territoire, tout au long de l’année.

Nous aussi, on l’espère… Merci Aurélien Rondeau