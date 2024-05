Tom Petty : une histoire américaine racontée par Jean Do Bernard !

Dans cette autobiographie, le journaliste Jean Do Bernard livre un récit honnête et sans prétention, de la vie et de l’œuvre du songwriter américain.

Mondialement célèbre grâce à plusieurs tubes « Breakdown » « American Girl», « Refugee », « Don’t Do Me Like That » « Here Comes my Girl », “Mary jane’s last dance”, “Learning To Fly “, ”I won’t back down”, le nom de Tom Petty renvoie à l’essence même du rock’n’roll américain. Et près de sept ans après sa disparition, la simple annonce de son nom fait toujours son petit effet. Surnommé le « Springsteen de la Côte Ouest », ce grand admirateur de Bob Dylan, Elvis, des Byrds et des Beatles n’aura eu qu’un seul objectif tout au long de ses quarante ans de carrière : prendre du plaisir autant sur scène qu’en studio et composer des chansons intègres, des chansons qui racontent la vraie vie. En 1976, après une décennie passée de bars en pubs, toujours accompagné de ses fidèles musiciens The Hearbreakers, soit Mike Campbell (guitare), Benmont Tench (claviers), Stan Lynch (batterie, percussions), Ron Blair (basse), la machine est lancée définitivement avec l’album éponyme « Tom Petty and the Heartbreakers ». La suite Jean Do Bernard nous le raconte avec force de détails et de précisions. Dans cette autobiographie, il nous livre quelques confidences sur l’incroyable ascension de ce jeune songwritter, sorte de Bob Seger au visage angélique et aux cheveux blonds. Issu d’un milieu défavorisé, Tom Petty aura su utiliser toute son énergie, son intelligence et son talent pour faire de sa vie une œuvre rock’n’roll aussi artistique que sacrée : « Nous sommes un vrai groupe de rock’n’roll. C’était plus que du commerce, le buisness musical on s’en foutait, C’était quelque chose de plus grand, émouvoir le monde, changer le monde. Je croyais vraiment au rock’n’roll, j’y croyais dans son sens le plus pur, sa forme la plus pure. Si une la première partie est consacré à ses premiers groupes, The Sundowners, The Epics et the Mudcrutch le noyau dur des futurs Heartbreakers, l’auteur détaille les événements marquants d’une vie pas toujours rose mais bien remplie : l’enfance de Tom Petty à Gainesville (Floride) entre une mère soumise et un père “vendeur d’assurance dans les quartiers noirs” maltraitant, les années de vaches enragées, les allers et venues en Californie, les tentatives pour décrocher un contrat discographique, la rencontre décisive avec le pianiste Léon Russel Russell et Denny Cordell (Shelter Record). Album après album, Jean Do Bernard raconte les enregistrements avec les Heartbreakers mais la réalisation des albums solos, souligne les tensions entre les musiciens en studio, les difficultés de la vie en tournée, les concerts caritatifs le Live Aid et le Farm Aid, la création de The Traveling Wilburys (1988). Sans oublier mentionner les drames comme l’incendie criminel qui ravagea sa maison et son studio (1987), le divorce avec sa première femme Jane dont il ne se remettra vraiment jamais, sa lente plongée dans les drogues dures jusqu’à son décès du à un cocktail d’opiacés et d’anti-dépresseurs. L‘auteur raconte aussi ses relations amicales avec Roy Orbinson, George Harrison, sa « connexion » particulière avec Stevie Nicks à qui il offrira un insigne de shérif en or 24 carats incrusté de diamants en disant à la fin d’un concert : « Pour Stevie Nicks, membre honoraire des Heartbreakers…la seule femme de notre groupe ». Le lecteur tourne les pages d’un carnet de bord intime où scènes de complicité et moments de joie de vivre sont racontés avec simplicité. Et bien sûr, on se régale des mille et une petites anecdotes sur les drogues, l’alcool, bref la vie rock’n’roll des groupes à la fin des 70’s. Les fans de la première heure apprécieront cet ouvrage qui rend hommage à cet auteur compositeur guitariste et chanteur américain hors pair.

Jean Christophe Mary

Editions du layeur. 163 pages.