Mike Oldfield’s Tubular Bells Salle Pleyel 15/02/2024 : une divine excursion dans le royaume de la musique new age !

Sorti à l’origine le 25 mai 1973, la tournée célébrant le 50ème anniversaire de Tubular Bells qui était hier soir à Pleyel mets en vedette une formation de huit musiciens menée main de maitre par Robin A. Smith, collaborateur de longue date de Mike Oldfield. Cinquante ans après, ces titres sonnent toujours aussi modernes.

Dans la salle archi bourrée (c’est complet !), l’ambiance, est aussi chaleureuse que bonne enfant. A 20h, Pleyel est plongé dans le noir quand les musiciens arrivent un à un sur le plateau, applaudis par le public. Quand les premiers accords de piano résonnent les spectateurs reconnaissent l’attaque de « Theme from Tubular Bells ll ». Sourire d’éternel adolescent, Robin A. Smith rayonne derrière son piano, vêtu d’un costume noir et chemise blanche très smart. Autour de lui sept musiciens émérites : l’incroyable Jay Stapley, guitariste virtuose, qui avait participé au Tubular Bells II live en 1993, Lisa Featherston (basse et chant), Kwesi Edman (violon), Daisy Bevan (chant), Adam Morris (percussions) et Tom Marsden (percussions et batterie ) dont les sets sont perchés au milieu de la scène et Maxime Raguideau-Obadia, virtuose de la six cordes et seul français de la bande.

Il n’en fallait pas moins pour retranscrire live cette symphonie instrumentale, où en 1973 Mike Oldfield avait joué de tous les instruments : guitares acoustique et électrique, guitare fuzz, guitare espagnole, basse, mandoline, orgue Farfisa, orgue Hammond, orgue Lowrey, grand piano, piano bastringue, glockenspiel, percussions, timbales, cloches tubulaires, flageolet et chant. Ouf ! Hormis Tom Marsden dont c’est la première date sur scène ce soir, Robin A. Smith et son groupe ont des années de métier derrière eux et cela se voit immédiatement. Le septet joue soudé, avec vigueur, et attaque déjà les thèmes de «Return to Ommadawn » et « Ommadawn » de l’album Ommadawn (1975) qui clôt la trilogie amorcée avec Tubular Bells (1973), et Hergest Ridge (1974), titres revisités ce soir dans un esprit fidèle à la version orignale. Les musiciens passent ainsi en revue « To France » extrait de Discovery (1984), « Summit Day » extrait de « Guitars » (1999) album singulier où tous les instruments utilisés sont des guitares (y compris les sons de basse, percussion et synthétiseur reproduits par des logiciels et commandés par des guitares), « Family Man » extrait de “Five Miles Out” (1982) qui deviendra un hit aux USA popularisé par le duo américain Hall and Oates, sans oublier le tube planétaire de 1983 “Moonlight Shadow” extrait de « Crisis ». Pour l’interpréter, Lisa Featherston troque sa basse contre le micro et fait raisonner le titre à travers une belle gestuelle démonstrative et toute la puissance de son vibrato.

Après 20 minutes d’entracte, le groupe est de retour sur scène pour jouer Tubular Bells Part 1 et 2, album presque entièrement instrumental dont l’ouverture au piano est mondialement connue pour être le thème du film de William Friedkin, L’Exorciste. Cette partition révolutionnaire est un patchwork d’instruments qui forme à l’arrivée une seule et unique pièce musicale. Ce soir, cette variété d’instruments combinés les uns aux autres, crée une multitude de rythmes, de tonalités, de hauteurs et d’harmonies qui se fondent parfaitement les uns autres autres, et forment une musique aussi étonnante que déroutante. Le groupe reprend note à note les tous les instruments que Mike Oldfield avait joué y compris des bizarreries telles que l’orgue Farfisa, l’orgue Lowrey ou le flageolet. L’ouverture étrange et familière, démarre l’album lentement, laissant chaque instrument se faufiler un à un pour former ce grand unisson de notes excentriques qui excitent et ravit le public. Au fil des prouesses des instrumentistes, des cris fusent de la salle comme pour encourager les musiciens qui sourient avec complicité. Cette pièce musicale avant-gardiste, faite de montées d’adrénalines entrecoupées de moments d’accalmie est sublimé le jeu des deux percussionnistes et des deux guitaristes. On salue la prestation de Maxime Raguideau-Obadia qui enchaine guitares électriques, mandoline et guitares espagnoles avec une rapidité et une virtuosité déconcertante. Mention spéciale à la soliste soprano Daisy Bevan qui ce soir sublime cette œuvre instrumentale intemporelle.

Tout au long des 50 minutes, les tempos vont de doux à intenses jusqu’à tout à fait surprenants, créant d’excellents points culminants musicaux. Les mandolines et les guitares espagnoles sont rejointes par des orgues et des claviers grinçants, tandis que des cloches étranges se mêlent aux bruits de manivelle tandis que le son inquiétant des cloches tubulaires résonnent de toute sa puissance. Le show s’achève sur “The Sailor’s Hornpipe” un instrumental traditionnel irlandais. Soit un show magistral plein de finesse et de musicalité qui aura duré près d’une heure quarante-cinq minutes. Le bonheur total.

Jean-Christophe Mary

Titres joués :

Theme from Tubular Bells ll

Theme from Return to Ommadawn

Theme from Ommadawn

To France

Summit Day

Moonlight Shadow

Family Man

The Gem

Entracte

Tubular Bells, Part One

Tubular Bells, Part Two

Sailor’s Hornpipe