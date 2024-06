Georges Lang présente les “Nocturnes Best Of Cool & Soft Rock” !

Après le succès des précédents volumes, Georges Lang, la voix des nuits musicales sur RTL présentait hier soir son nouvel opus des Nocturnes RTL, un best of consacré au Cool et Soft Rock, l’une des grandes spécialités et marque de fabrique de Mister Georges.

Inutile de vous dire que la salle était pleine à craquer et que les fans l’attendaient avec impatience. Un peu après 19h30, Georges Lang fait son entrée recevant une standing ovation à la taille de sa légende. Depuis 1973, Georges Lang anime les Nocturnes sur RTL, une émission thématique trans générationnelle. Chaque week-end, les voix légendaires qu’il présente font vibrer les ondes de RTL entre 23h et minuit. Nuit après nuit, l’homme de radio y dévoile ses coups de cœur pour les musiques anglo saxonnes et plus particulièrement son amour inconditionnel pour les musiques californiennes. Georges Lang est l’un des piliers des programmes de la nuit sur RTL. En cinquante et un d’activité, l’animateur devenu aussi culte que ses émissions est l’un des plus grand ambassadeur du rock et de la pop dans l’hexagone. Georges Lang, pour qui les musiques anglophones n’ont plus de secret depuis longtemps, nous livre au fil des semaines toutes les infos et une sélection toujours bien vue sur l’actualité musicale. Des années 60 à nos jours, de la folk à la pop en passant par la soul et le rock, cette compilation est une véritable anthologie de la musique anglo-saxonne et plus précisément du son soft rock californien, ce son qui a bercé les 70’s un temps éclipsé par le rap, les riffs du grunge et l’arrivée de l’electro dans les musiques pop. Un riche parcours couronné aujourd’hui par ce double vinyle qui propose une sélection de 20 chansons emblématiques qui sont autant de coup de cœur que de tubes.

A sa gauche, Yves Bigot, le Directeur Général de TV5-Monde. Entre voyages et conseils d’administrations, Yves Bigot a trouvé le temps de rejoindre son vieux complice de radio (il a été le Directeur des Programmes de RTL). Malgré ses nombreuses activités aux quatre coins du monde où la chaîne de TV qu’il dirige est diffusée, l’ancien animateur de radio n’a jamais oublié le rock. Yves Bigot est un passionné de musique, et il l’explique bien. Ce soir il interviewe son camarade à l’occasion de la sortie du best of des Nocturnes consacré au Cool et Soft Rock. Entre l’animateur des nuits sur RTL et le patron de TV5-Monde, il y a toujours eu une réelle complicité. Ils se connaissent depuis 45 ans, ont beaucoup voyagé ensemble pour rapporter dans leurs radios respectives les interviews réalisées avec le plus grandes stars du rock. Quel plaisir que d’écouter ces deux passionnés de musique échanger durant 1h30 heures au micro des Nocturnes sur RTL.

En quelques mots, Georges Lang résume au micro la genèse de ce best of qu’il qualifie à plusieurs reprise d’”apaisant” comme un antidote à cette période très «anxiogène » que nous traversons. Détendu, blaguant, il se plie volontiers à l’exercice de la conférence de presse et répond a quelques questions des invités. On y apprend que pour cette compilation, il a demandé les droits auprès des labels et maisons de disques sur près de 400 chansons pour n’en retenir au final que… 20. Très vite, il revient sa carrière au sein d’RTL, ses voyages en Californie au milieu des 60’s, le démarrage de sa longue carrière et son éviction de la radio puis son retour trois mois plus tard en 2001, nous livre quelques anecdotes, comme ce concert de Boz Scaggs en Californie, où verre de rosé à la main, l’animateur… s’est endormis. En véritable artisan du bonheur George Lang explique que s’il n’a jamais été compositeur, son souhait a toujours été de créer des ambiances soft et harmonieuses. Ainsi, il revient sur la façon d’enchainer les titres, car entre le métier de DJ et celui de réaliser une compilation, le processus est différent. Il se fait un brin cynique lorsqu’il évoque le marché actuel de la musique, répond aux questions d’un invité qui le questionne sur la possibilité d’une playlist réalisé à partir de coup de cœurs des auditeurs , puis nous replonge 60 ans en arrière à Laurel Canyon dans la maison de Jim Morrisson et Pamela Courson. Au ton de sa voix, on sent qu’il prend un plaisir manifeste à faire la promo de ce best of.

En les écoutant le duo Georges Lang et Yves Bigot , on se dit que c’est une partie de l’histoire du rock qui défile là entre nos oreilles. Et puis, place à la musique avec le showcase de Franck & Damien, deux guitaristes originaires de la région bordelaise, aux influences pop folk communes. Sur la scène du studio Universal, la complicité entre les deux musiciens est évidente et le feeling omniprésent avec le public. Durant ce set de 45 minutes, Franck & Damien enchainent leurs compositions originales qui se conclue sur une version très personnelle du “Sympathy For The Devil” des Rolling Stones. Après un peu plus de deux heures sans faute, les fans sont conquis.

Jean-Christophe Mary

Georges Lang – Les Nocturnes Best Of Cool & Soft Rock – Double vinyle

Titres :

LP 1

FACE A

1/ Boz Scaggs « Lowdown (Single Version) » 5’13

2/ Michael Franks « Jealousy (Geyster Remix) » 4’19

3/ James Taylor with J.D. Souther « Her Town Too » 4’24

4/ Paul Simon « Slip Slidin’ Away » 4’45

5/ Roxy Music with Bryan Ferry « In the Midnight Hour » 3’09

FACE B

1/ Mark-Almond « New York State Of Mind / Return To The City (Medley) » 6’43

2/ Rumer « (They Long to Be) Close to You » 04’03

3/ Lana Del Rey « Take Me Home, Country Roads » 02’45

4/ Nina Simone « I Put A Spell On You » 02’33

5/ Meat Loaf « Two Out Of Three Ain’t Bad (Album Version) » 5’24

LP 2

FACE C

1/ Franck & Damien feat. Donavan Frankenreiter « California » 3’26

2/ Ryad Kerbouz « Legends of Laurel Canyon » 3’27

3/ Diana Krall « California Dreamin’ » 3’15

4/ Young Gun Silver Fox « You can feel it » 3’17

5/ America « A Horse with No Name » 4’07

6/ Chris Hillman « Wildflowers » 2’50

FACE D

1/ Jonathan Wilson « Lovestrong » 6’30

2/ Procol Harum « A whiter Shade Of Pale (Live Denmark) » 6’53

3/ Phillip Goodhand-Tait « Silverwing » 5’25

4/ The Beach Boys « The Warmth Of The Sun » 2’53