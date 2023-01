« Rewind and Play » Alain Gomis nous fait entendre Thelonious Monk

A partir des rushes d’une émission de 1969, Alain Gomis livre un beau portrait du pianiste de jazz Thelonious Monk, qui montre bien l’inanité du dispositif télévisuel. Quelque chose passe, entre ces images exhumées et nous, qui n’a pas forcément besoin de mots. Nous vous recommandons ce documentaire, en salles dès aujourd’hui.

Un documentaire sur Thelonious Monk ? Pas exactement. En assemblant différentes séquences d’une interview plutôt poussive, Alain Gomis (Félicité, Aujourd’hui)ouvre un espace étrange, où les regards las, les silences, les gestes, prennent toute la place. Car, en 1969, Thelonious Monk, au faîte de sa notoriété, sort d’une longue tournée de concerts. Mettre en boîte cette petite interview ne présente pas d’intérêt particulier. Aux questions assez convenues de Henri Renaud, Thelonious répond le minimum. « Vous aller jouer Crepuscule With Nellie? Que pouvez-vous nous dire sur Nellie, votre femme? » « Que c’est ma femme, la mère de mes enfants, je ne peux rien dire de plus » rétorque le pianiste. Pudeur et légère incompréhension sur la conduite de l’interview, où on lui parle de sa cuisine, de ses maîtres, d’incidents lors d’un concert.

Pourtant, Henri Renaud n’est pas journaliste mais pianiste de jazz. La musique de Monk, il la connaît et l’apprécie. Mais à l’antenne, que dire ? Comment le présenter aux téléspectateurs ? « Non, ne dites pas cela, ce n’est pas gentil » réprimande-t-il Thelonious Monk qui, d’un seul coup plus volubile, raconte à quel point il était mal payé lors de ses premiers concerts à Paris. L’œil un peu égayé, Thelonious a un vague sourire « Ah ? Il ne faut pas le dire, mais pourquoi ? C’est un secret ?« . Et il continue, enfonçant le clou. La séquence sera coupée. Et dire que la musique de Monk était trop avant-gardiste dans les années 1940, c’est plus « nice » ? Quelle importance ? Une forme de violence symbolique, tendue, sous-tend les échanges, rendue palpable par le cadre strict du tournage.

Curieusement, les rushes nous montrent l’agacement du pianiste, sommé de jouer un morceau de plus, alors qu’il souhaite se lever et partir fumer sa cigarette. La caméra continuait à tourner. Rappelé à l’ordre, parfois sans ménagement, Monk reste affable, poli, plutôt mutique mais sans excès. Lorsque les silences s’éternisent, la caméra nous laisse observer les yeux de Thelonious Monk, qui pense visiblement à autre chose, sa transpiration abondante, les poils blancs frisés dans sa barbe, ou cette énorme bague à la pierre translucide qu’il porte au petit doigt. Face à lui, Henri Renaud semble assez désolé, sans grand entrain.

Par vagues, les bribes d’interview se succèdent, presque identiques, avec des variantes. Elles se superposent parfois aux notes de musique. Car, imperturbable, Thelonious Monk joue plusieurs morceaux, Crepuscule With Nellie, I should care, Don’t blame me, Ugly Beauty. Un jazz doux, égrené avec décontraction et intensité.

D’autres images, Nellie sortant d’une voiture, Thelonious au comptoir, plus disert pour parler d’un œuf dur que de sa carrière.

« Play it again, Sam !«

Rewind and Play, « It’s not nice? », d’Alain Gomis, documentaire, France, en coproduction avec INA, en association avec Arte France, 65 minutes. Sortie le 11 janvier 2023.

visuels: photo officielle.