Art Urban Youth India, l’art au service du discours écologique

Le théâtre de verre propose une exposition essentielle qui est aussi invitation au voyage. Art Urban Youth India, l’exposition éphémère sur la ville de jeunes artistes indiens se tient tout ce week end.

En Inde la notion de décroissante se murmure au sein des villes surpeuplées. Le pays qui est un continent est un magnifique laboratoire des dilemmes de notre époque. Réunis par le truchement des réseaux sociaux, un groupe d’étudiants français s’est emparé du travail de onze artistes de la jeune scène indienne. Contactés via facebook, instagram, behance, tumblr, ils dressent par leurs réponses une ébauche de ce qui préoccupe la jeunesse indienne. Dessins, photographies, vidéos, expériences de réalité virtuelle ont été sélectionnés et regroupés dans un parcours vertueux.

Ce concentré de réflexion artistique cristallise tous les problèmes liés au développement intense d’un pays qui veut se propulser dans le 21ème et qui représente prés de 25 % de la population mondiale : urbanisation chaotique, surpopulation pollution, inégalités croissantes, corruption et fractures sociales. L’expo cherche à figurer spatialement le dynamisme économique, technologique, culturel et intellectuel du pays. Elle construit des parallèles et explore des pistes de réflexion autant pour l’Inde que pour l’Europe. Et si les oeuvres sont autant de paradoxes ou d’impasses de l’Inde d’aujourd’hui, elles font écho à nos angoisses, rêves, et colères.

Théâtre de Verre, 2 rue Henri Ribière, Paris, Covid : limitation à 25 personnes maximum par créneau horaire de 20 minutes, réservation conseillée.

visuel : affiche