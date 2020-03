Jeunesse, mise en scène par Sevkett, avec Jeanne Guittet et Max Millet

Le théâtre de La Flèche propose une adaptation de la nouvelle de Conrad : Jeunesse , qui n’aura jamais si bien porté son nom qu’entre les mains de la compagnie Les barbares.

Avec Antoine Laëthier

C’est un spectacle qui ne se dit pas, mais qui se voit et qui se vit, qui se boit parfois aussi (puisqu’on offre des bières)!

À partir d’une vidéo faite à la piscine pour répondre à un appel à projet que Flavie Fontaine a décidé d’accueillir dans son théâtre la création de ce spectacle décapant et plein d’humour. Fidèle à sa politique, toujours soucieuse de soutenir les jeunes créations, et d’offrir un cadre de travail et de visibilité a des compagnies émergentes, en plein cœur de Paris. Chercher « l’innovation, l’inconnu, le risqué, l’inutile et l’indispensable » comme le dit Pierre Notte, Parrain du théâtre, pour offrir au spectateur une programmation variée et rafraîchissante.

Jeunesse

Auteur : Joseph Conrad

Artistes : Jeanne Guittet, Max Millet

Metteur en scène : Sevkett

Durée 1 heure

Théâtre La Flèche

77 rue de charonne

75011 Paris

crédit photo © Marie Charbonnier