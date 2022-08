Carnet de Voyage : Dubaï Facile, entre tradition et création

La plus grande ville des Émirats arabes unis ne cesse de se transformer. On ne va pas à Dubaï que pour le business ou pour voir ses hautes tours, mais aussi pour son patrimoine et ses institutions culturelles. Thibaut et Quentin sont deux frères tombés amoureux de cette ville. Partis pour un week-end, ils n’ont cessé d’y revenir… Au point de lui dédier un site, Dubaï Facile. Ils partagent avec les lecteurs de Toute La Culture les endroits qui ont changé leur vision de la ville.

Par Thibaut et Quentin

À la découverte des meilleurs endroits culturels à Dubaï

Les reportages présentent Dubaï comme la ville de la démesure, de l’extravagance et du bling-bling. Au-delà de ces clichés et préjugés, il est possible de découvrir une ville plus authentique et définitivement plus séduisante.

La Manhattan des Émirats arabes unis est un joyau d’architecture : les 828 m de la Burj Khalifa, avec le théâtre lyrique à ses pieds, sont saisissant. Le célèbre Dubaï Frame de Fernando Donis est tout aussi impressionnant. Entre deux visites et trajets en bus, même les déjeuners sur le pouce sont gourmands : shawarmas, falafels ou manakish, le street-food à Dubaï peut être mieux qu’un déjeuner pompeux dans un restaurant gastronomique. Et si vous voulez vraiment vous dépayser, mettez le cap sur Global Village. C’est une sorte de grande attraction faite de petits kiosques, de stands, de souks et autres divertissements.

Retour aux sources et bond vers le passé

Et cela est peut-être moins connu, mais la ville regorge de sites culturels. La municipalité s’est en effet donné comme objectif de mieux valoriser le patrimoine culturel de Dubaï. Abrité par le fort Al Fahidi, dans le quartier ancien, le musée de Dubaï permet de découvrir l’histoire de l’Émirat avant l’ère pétrolière, avec des clins d’œil aux fameux pêcheurs de perles et aux Bédouins du désert. Puisant aux sources de la culture locale, le quartier de Deira immerge dans les savantes odeurs d’épices des souks et offre des échoppes de vêtements traditionnels et d’objets de décoration. À la fin de la journée, rejoindre Bur Dubaï se fait sur l’une des abras (barques locales) pour seulement 1 AED (soit 30 centimes d’euros)…

Quand l’art se veut moderne et contemporain

Dubaï est aussi un centre important pour l’art moderne et contemporain. Chaque mois de mars, Art Dubaï réunit 90 galeries du monde entier. Et toute l’année, l’Alserkal Avenue, plus connue sous l’appellation « quartier des galeries » est située dans le quartier d’Al Quoz. Dans plus de 46.400 m², plus d’une vingtaine de galeries d’art abritent plusieurs œuvres d’artistes de rues, mais aussi de designers locaux. À cela viennent s’ajouter plus de 70 concepts créatifs. Dans une ambiance trendy rappelant le concept hipster du Shoreditch à Londres, nous avons pu y admirer des œuvres de Mary Ellen Carroll et participer à un atelier créatif au Jam Par. Ainsi, pour 45 AED l’heure (15 euros), nous avons pu passer à la pratique en nous appliquant pour que l’aquarelle donne un semblant de forme. Il est également possible de s’adonner à la parfumerie artisanale auprès de Oo La Lab. Pour terminer la journée sur une bonne note, nous avons partagé quelques verres avec les designers de Kave au Nightjar et sa déco avant-gardiste.

Plage, détente et farniente !

Entre une journée à la plage (aux températures parfaites huit mois par an) et la visite de la célèbre mosquée de Jumeirah, le choix est cornélien. Et le meilleur compromis est de faire… les deux ! Au programme : séance de bronzage sur Jumeirah Beach, farniente et baignade dans une eau translucide. C’est idéal pour terminer le séjour sur une note tranquille. Cap ensuite vers la mosquée de Jumeirah qui est définitivement l’une des plus grandes de la ville. Avec son double minaret et son dôme majestueux, elle est incontournable. Si vous le pouvez, pensez à la visiter à la tombée du jour, lorsque les façades s’illuminent, c’est tout simplement magnifique, notamment lorsque l’on prolonge au coucher du soleil dans un petit restaurant situé près de la plage et qui propose des spécialités turques et libanaises…

3 bonnes adresses pour un séjour réussi à Dubaï :

Le restaurant Al Khayma Heritage (Al Fahidi Historical District Building 54 & 55) pour essayer les spécialités locales.

L’hôtel Indigo Dubai Downtown (Marasi Drive Al Abraj Street) pour avoir des nuits de qualité et une vue splendide sur la crique.

Les souks de Deira (métro Al Ras), notamment le Gold souk et le Souk Naïf pour une idée de shopping différent du Dubaï Mall.

visuel (c) DR