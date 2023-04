Lyon : un p’tit coin d’Italie gourmand !

N°900 ; cela aurait pu être le titre d’un roman, mais ici, c’est la température à laquelle on cuit les pizzas : 900 Fahrenheit…Pourquoi ? Parce que c’est la température idéale pour cuire en 60 secondes une bonne pizza napolitaine…et pas que !

On salive ?

Nous ouvrons la porte et immédiatement nous sommes plongés dans l’ambiance italienne : une trancheuse jaune sur le bar est activée : speck, jambon …sont découpés manuellement. Derrière le pizzaiolo fait virevolter la pâte, l’étale se saisit d’une pelle et l’enfourne. Au bout de 30 secondes, il modifie la position de sa pizza pour une cuisson harmonieuse, 1 minute s’est écoulée, hop, il prend une autre pelle, plus petite, et sort la pizza du four à gaz. Ce dernier autorise une cuisson sans variation de température pour garantir une excellente pizza.

Nous traversons un petit hall avec quelques tables et un joli rayon d’épicerie italienne avant de pénétrer dans une immense salle à manger lumineuse. Les tables, chaises sont en bois blond, les luminaires en laiton. Les pierres apparentes confèrent une ambiance chaleureuse, l’élégance est le maître mot.

Cependant, qu’est-ce-qui va ravir nos papilles ?

Des entrées : une polenta crémeuse, savoureuse, avec des champignons rôtis, des oignons caramélisés, nudja, du persil, avec ou sans (la pizzeria s’adapte aux intolérants au lactose) mozzarella di bufala, ricota salata. Ou encore, une assiette de charcuterie, des polpettes, arancini ,ou épinard et ricotta…Les produits viennent d’Italie et sont sélectionnés avec soin.

Et comme pizzas ? Deux des pizzas qui agitent les babines des amateurs et amatrices sont le bœuf fumé (oignons caramélisés, fontina, bœuf fumé, fior i late, aioli à l’espresso, émulsion de persil, flocons de piments et poivre noir) « une explosion de saveurs » dixit les clients « qui mettrait presque la tête à l’envers », et la margherita antica « c’est bon comme en Italie » souffle une autre cliente. Il existe aussi une pizza sans fromage aux légumes grillés, notamment avec du chou kale, surprenant mais délicatement agréable en bouche.

Les desserts ne sont pas en reste avec la tarte au citron pistache ainsi que les traditionnels comme le tiramisu.

Pour les cocktails et les vins, la carte vous invite à voyager… dans les vignes en Italie !

Mention spéciale pour le spritz sans alcool, le goût, la couleur coucher de soleil, le pétillant, tout est là grâce à un savant mélange d’herbes !

A noter : Maria, la directrice, discrète, efficace, et très souriante, une vraie professionnelle et qui cherche toujours à satisfaire les gourmands et gourmandes.

Quant au café, le capuccino est le café à déguster ici, avec du lait de vache ou d’avoine.

Et au fait il vient d’où ce concept ?

Du Québec ! Didier Parmeland, grand habitué des lancements d’ouverture de nouveaux concepts dans le monde de la restauration a simplement suivi l’intuition …de ses papilles et, a voulu implanter ce concept en France. D’abord à Lyon, puis dans la région Rhône Alpes. Quant aux spécialités c’est le chef Mirko d’Agata (élu champion du monde au championnat mondial de pizzaioli en 2019 à Naples) qui les a conçues.

En conclusion

Pour satisfaire les papilles et les pupilles, partir en vacances le temps d’un repas, le rendez-vous est donné chez « Pizzeria N°900 ». Et surtout, on peut se faire servir tous les plats dans l’après-midi peu importe l’heure, salés comme sucrés. Oui, on dirait bien que nous avons « dégoté » la dolce vita à Lyon !

Pizzeria N°900 -11 rue Laurencin.-69002 LYON

Ouvert du mardi au samedi en continu de 11h à 22H (23h vendredi et samedi)

A partir du 1er mai 40 places en terrasse.

Métro : Ampère

Visuel : Pizzeria N°900