Mario 3D all stars : trois retours aux sources

Sortie le 18 septembre, Super Mario all stars est une compilation regroupant pratiquement tous les épisodes 3D de Mario a l’exception de Mario Galaxie 2 qui n’y figure pas. Pour l’anniversaire de Super Mario Bros, Nintendo sort sur switch Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy pour un prix de 59.99 euros. Nous trouvons ce prix trop cher pour trois jeux originaux dont il n’y a aucun ajout et aussi pour un épisode du plombier moustachu oublié. Faisons la présentation de ces trois jeux.

Par Jonas Halimi

Super Mario 64

Sorti en 1997 sur Nintendo 64, c’est le tout premier Mario en 3D. Pour son retour sur switch, la maniabilité est améliorée mais une caméra capricieuse est présente. Les graphismes ne sont pratiquement pas retouchés. En effet Nintendo a choisi de garder les graphismes de base. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mario 64 est un monument du jeu vidéo. Vous déambuler dans le château de Peach qui fait office de hub central pour voyager de niveaux en niveaux afin de récupérer assez d’étoiles pour sauver Peach des griffes de Bowser. A nôtre sens ce jeu vidéo a très mal vieilli même s’il reste excellent, nous pensons qu’il le reste pour son époque.

Super Mario Sunshine :

Sorti en 2002 sur Gamecube, Super Mario Sunshine a été l’opus le plus critiqué à son époque. Mario décide de prendre des vacances et va séjourner quelque temps sur l’ile Delphino. Mais un étrange personnage ressemblant à Mario va polluer l’île. Pensant que le vrai Mario est le coupable, il va devoir nettoyer l’île. Dans cet épisode c’est l’île Delphino qui va servir de hub central. Il va falloir récupérer assez de soleil pour redonner la splendeur d’autrefois à l’île Delphino. Pour cette tache Mario est accompagné d’un outil se nommant JET, un outil qui sert à jeter de l’eau, pour l’aider à nettoyer. Les graphismes sont améliorés et la maniabilité et le gameplay est réussi. Il est très plaisant de parcourir ou reparcourir cet opus, contrairement à Mario 64.

Super Mario Galaxy

Sorti en 2007 sur Wii, c’est l’un des épisodes les plus époustouflants de la série. Malheureusement sa petite sœur Mario Galaxy 2 n’est pas présente dans la compilation et nous trouvons cela extrêmement dommage. Dans ce jeu, Bowser s’est procuré la puissance nécessaire veut crée son univers. Il décide alors de kidnapper à nouveau la princesse Peach. Mario fait connaissance d’Harmonie et du peuple des étoiles. Il devra récupérer les super étoiles pour aider Harmonie à récupérer la vigueur de son peuple et pour pouvoir encore une fois sauver Peach. Les graphismes ont encore une fois été améliorés tout comme la maniabilité. On peut le parcourir à deux, l’un qui s’occupe de l’aventure et l’autre qui interagit avec le décor. A l’époque il fallait un Wii motion plus pour pouvoir, à l’aide du curseur, le bouger et prendre des fragments d’étoiles. Sur switch soit on le joue donc à deux ou alors on utilise la fonction gyroscope de l’appareil.

Ainsi, ce titre regroupe 3 grandes aventures Mario pour un prix assez cher d’autant plus qu’il n’y a pas Mario Galaxy 2 et aussi qu’il ne sera plus disponible le 21 mars 2021 en version boîte et sur le Eshop de la console.

Des titres qui restent emblématiques de la série mais nous aurions pu avoir quelques nouveautés. Si vous avez les jeux d’origine, nous vous déconseillons d’acheter ce jeu. Mais si vous ne les avez plus ou alors que vous voulez les découvrir nous vous conseillons fortement de l’acheter.

Super Mario 3D All-Stars-Nintendo Switch- 59,99 €*

Visuel :

Nintendo