Banc d’essai : Les Huiles démaquillantes les plus douces

Alternative toute douce à l’eau micellaire et au gel démaquillant, l’huile démaquillante débarrasse avec chaleur et protection des impuretés de la journée. Et il n’y a pas même besoin d’un coton : juste peut-être d’un petit bandeau pour ne pas graisser ses cheveux quand on l’applique et qu’on la rince à grande eau. L’équipe de Toute La Culture en a essayé plusieurs.

Petit prix et douceur de madeleine : l’huile démaquillante Mixa bébé.

Avec son odeur de bébé et son flacon à pompe hyper pratique (et qui dure deux à trois mois!), l’huile démaquillante Mixa bébé s’applique du bout de la pulpe des doigts et se rince à l’eau. Sur la peau, c’est une texture enveloppante, qui part parfaitement et qui enlève efficacement les impuretés, aussi bien le fond de teint que le crayon noir. La peau n’est jamais agressée, tant et si bien qu’il ne faut pas oublier d’hydrater après. Un rapport qualité-prix imbattable et un parfum atemporel pour un produit qui n’a pas même une petite dizaine d’années. 150 mL, 6 à 7 euros.

La solution pour les peaux très fragiles, DHC Deep Cleansing Oil

En flacon pompe transparent et zen, la marque japonaise propose une huile dense qui se niche dans le creux de la main avec puissance et pesanteur. Elle s’applique du bout des doigts, se masse 30 secondes. Il faut ensuite émulsionner avec un peu d’eau avant de vraiment rincer à l’eau clair. Elle n’est pas infaillible contre un vrai maquillage des yeux, il faut compléter avec un lait pour cela. La peau est hydratée, souple et ne nécessite aucune crème supplémentaire. 200 ml à 27,95 euros

L’huile démaquillante Uriage

Légèrement parfumée, l’huile démaquillante de chez Uriage convient à tous les types de peaux même les plus fragiles. Pour une parfaite utilisation, bien penser à suivre les étapes de nettoyage recommandées et ainsi profiter des bienfaits du produit.

Il nous est conseillé d’appliquer l’huile démaquillante avec les doigts sur visage sec et sur les yeux. Masser délicatement puis, étape la plus importante, ajouter un peu d’eau pour que l’huile devienne laiteuse, continuez à travailler l’huile sur votre visage sans oublier le décolleté. Rincer à l’eau claire. Il ne reste aucun film gras sur votre peau mais une parfaite sensation de fraîcheur et de propreté. Votre peau est hydratée.

Le produit ne contient pas d’eau, il est composé principalement d’huile de tournesol, d’huile de cranberry et de vitamine E.

L’huile de tournesol riche en oméga 6 et en vitamine E permet de maintenir l’elasticité de la peau, sa souplesse et son hydratation.

La vitamine E que vous retrouverez sur le produit sous le nom de « Tocophoryl Acetate » est un puissant antioxydant, il neutralise l’excès de radicaux libres dans l’organisme.

Quant à l’huile de cranberry également antioxydante, elle est riche en Oméga 6 et en Oméga 3 avec un parfait équilibre des acides gras.

L’huile démaquillante Uriage peut s’utiliser tous les jours ou en alternance avec une eau micellaire pour les peaux un peu moins sèches. ?8,99 € à 18,00 €