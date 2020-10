« Violences », de Léa Drouet aux Amandiers : une belle mise en scène de la violence légitime

Enfin, la scénographie et les jeux de lumière participent aussi de cette déréalisation : les immeubles en plastique sont de simples parallépipèdes aux couleurs vives, pouvant représenter les villes de Bruxelles comme de Paris ; les variations lumineuses, parfois douces, parfois brutales, plongent la scène dans l’obscurité et rendent ces habitations fluorescentes, à la manière des lumières qui, dans les contes de fées, guident à travers bois le Petit Poucet vers la maison de l’Ogre ou les animaux de la ville de Brême vers celle des voleurs.

La paronymie entre le prénom des deux enfants, Mado et Mawda, fait signe vers le conte et la légende.

L’enjeu du spectacle est donc de donner voix et image à ces trajectoires banales et invisibles. Pour la voix, il y a tout d’abord celle de cette grand-mère qui nous parvient floutée par la magie du travail du son. Du côté de l’image, il y a ces tas de sable et ces modèles réduits fluos proches des Duplo qui figurent à hauteur d’enfant les longs trajets migratoires.

Puis, des années 1940 aux années 2010, Léa Drouet dresse un continuum entre le destin de sa grand-mère Mado et celui de Mawda, petite fille congolaise tuée par un policier lors d’un convoi, lui aussi clandestin, qui devait la mener en Angleterre avec ses parents et son frère.

Nous suivons son périple clandestin à travers la France grâce à la voix de sa petite-fille, troublée par une légère sonorisation, et les immeubles en modèles réduits de plastique qui jonchent la scène et sont bougés par la performeuse au gré de ses récits.

Julia Wahl

Professeure de lettres durant dix ans, chargée de production de diverses compagnies de danse ou de théâtre, chargée d'action culturelle et des relations publiques... Tout ce qui a trait à la promotion de la culture et au développement de ses publics me passionne. Parce que l'on ne peut voir un spectacle sans vouloir transmettre ses émotions, je chronique régulièrement le cinéma, le théâtre et la politique culturelle pour Toute la Culture.