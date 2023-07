La poésie du Chamallow

Après le succès de Echos ruraux, sur la ruralité, les deux écrivaines, Mélanie Charvy & Millie Duyé, se risque en terrain complexe, clivant et opaque. Elles nous plongent dans le quotidien d’un système scolaire en ébullition à travers une galerie de personnages qui tentent de faire ensemble ce que le politique ne semble pas réussir à réparer. L’histoire est parfois violente, décalée ou absurde, et une fois encore, les deux complices rendent compte et de la réalité, et de ce qui se joue dans les colères, les découragements et les atermoiements. Cette fois encore, et c’est leur trait de plume, elles savent envelopper leur propos de poésie (même autour d’un paquet de chamallow!), d’humanité et d’espérance.

Une histoire simple.

Aleksander est un adolescent en rupture, tiraillé entre son désir d’indépendance, sa langue maternelle qu’il rejette et sa rage envers les règles du collège. Violette, CPE fraîchement débarquée dans l’établissement, pense pouvoir résoudre les tensions par la discipline et la rigueur. L’expérimenté Jean, prof de physique-chimie, craque tout simplement face à l’agression de trop. Julie, prof de français, invente toujours de nouvelles pédagogies pour transmettre… coûte que coûte.

Une troupe remarquable

La scénographie brillante et fuyante fabrique un merveilleux cocon pour les comédiens talentueux. Le rythme soutenu finit d’assurer l’attention du public. La pièce enseigne et distrait. Nous avons assisté à des moments de grâces, à des éclats de rire et à une spontanée standing-ovation.

?QU’IL FAIT BEAU CELA VOUS SUFFIT est une découverte au train bleu.