Un week-end au Moulin de l’Hydre

Petite virée en Normandie ce week-end à Saint-Jean d’Entremont, où la compagnie le K ouvrait pour la première fois ses murs au public.

Ses murs, ce sont ceux d’une ancienne filature fonctionnant grâce à un moulin à eau, le Moulin de l’Hydre. Deux très beaux corps de logis à l’abandon, recouverts de lierre, agrémentés d’un bel espace extérieur que sept copains ont acheté collectivement voilà un an pour en faire une fabrique théâtrale. Au bout de cette année, à force de bricolages et menuiseries en tout genre, les sept amis, aidés d’autres membres de la troupe et de voisins immédiats, ont achevé den rendre une partie habitable. C’est donc dans ce lieu à l’histoire particulière que la compagnie le K, dirigée par Simon Falguières, propose un week-end de spectacles, orientés autour du conte et du merveilleux (Petit Poucet), de l’humour (L’Attrape-nigauds ou Ricardo et les ténèbres) ou deux heures de cette grande épopée accueillie – et remarquée – à Avignon cet été, Le Nid de cendres.

Les spectateurs et badauds sont accueillis dès le début de l’après-midi. Participation aux frais à prix libre, vin, bière et café, un terrain où poser sa tente et une ratatouille le soir : tout est à disposition pour faciliter cette journée théâtrale. Un marathon composé de quatre spectacles écrits et dirigés par Simon Falguières et sa troupe. Une troupe à géométrie variable : au noyau dur de sept copains rencontrés dans des squats d’artistes s’agrègent selon les spectacles des camarades issus du Cours Florent. Car c’est dans le cadre de sa célèbre classe libre qu’a commencé à émerger le projet du Nid de cendres, qui fédère depuis huit ans cette bande de potes. Une épopée de treize heures, qui mêle les esthétiques, avec des moments ancrés dans un univers réalistes tandis que d’autres nous emmènent clairement du côté du conte.

La programmation qui nous est proposée s’inscrit en effet sous le signe de la diversité, qui nous fait passer d’un seul en scène (Ricardo et les ténèbres, joué et mis en scène par Louis de Villers) à une pièce réunissant une petite vingtaine d’acteurs, Le Nid de cendres, ou met en scène diverses techniques théâtrales, mêlant le théâtre d’acteurs à la marionnette et à l’ombre (Petit Poucet).

Des points de convergence également, notamment la place centrale accordée à la culture populaire, qu’il s’agisse de l’univers du conte, évidemment au centre du Petit Poucet, mais aussi grande source d’inspiration du Nid de cendres, ou des héros comme Tintin et Buffalo Bill dont Ricardo et les ténèbres explore les postures virilistes et coloniales. L’humour, aussi, qui accompagne les dimensions satiriques des différents spectacles et la création de certains personnages.

Un week-end convivial, clos par un concert et un bal. Et, surtout, l’idée de recommencer, le projet étant, comme nous la confié le metteur en scène Simon Falguières, d’organiser des festivals à partir des prochains étés.