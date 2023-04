Régime soupe aux choux : mode d’emploi

Jusqu’au 16/05/23, tous les lundis et mardis à 21h15, Léa Goldstein et Chloé Heckmann nous livrent une pièce féministe (et pluridisciplinaire) au théâtre des déchargeurs à Paris.

Les créatrices

“Voulez-vous une tasse de thé, Mister Teddy Bear ?”. Le spectacle commence en référence à cette métaphore bien connue aujourd’hui pour parler du consentement (voir ici). Régime soupe aux choux : mode d’emploi est une pièce d’une heure vingt pensée comme une “petite histoire du féminisme contemporain” écrite à six mains : Léa Goldstein, Yoanna Bolzli et Chloé Heckmann, qui a rejoint le projet plus tard. Léa et Yoanna ont d’abord voulu créer une pièce pluridisciplinaire ; en effet, danse, chant et théâtre se mêlent. Sans surprise, Léa a pratiqué la danse classique pendant huit ans, de 2006 à 2014, au conservatoire. En 2018, elle entre à celui du 7e arrondissement avec Félix Pruvost, et intègre en 2019 l’atelier chorégraphique de Nadia Vadori Gauthier, avec Chloé et Yoanna qui se consacre désormais à la musique sous le pseudonyme de Yoa. Elle assure courant 2021 les premières parties de Camélia Jordana, Malick Djoudi, Feu ! Chatterton, Juliette Armanet ou encore du groupe Ojos.

Le spectacle a d’abord pris la forme du théâtre de rue, car celui-ci demande peu de moyens techniques et a vocation à interpeller le public.

Après deux ans de représentations de mars 2020 à août 2022, elles ont travaillé sur une version plus longue. Depuis janvier 2022, Chloé Heckmann a donc repris le rôle de Yoanna Bolzli en apportant ses propres expériences et idées.

Une invitation au doute et à la réflexion, par l’art

“Nous avons toutes participé au mouvement Collages Féminicides Paris. Cependant, ici, il s’agit bien de théâtre et de création. Il ne s’agit pas de discours, il ne s’agit pas de militer, il ne s’agit pas d’imposer notre vision des choses. Ou du moins, pas seulement.”, écrivent-elles. Et ça fait du bien !

“Il s’agit de trouver des formes, qui puissent poser des questions et ne pas forcément y répondre, […], d’affirmer quelque chose, puis de le contredire. En somme, il s’agit de douter, car du doute apparaît la réflexion et l’émotion.”

De sages paroles, lorsqu’on sait que la pièce a été créée pour la première fois par leurs autrices initiales lorsqu’elles avaient 20 et 21 ans, en 2020 (Chloé Heckmann, elle, en a 25 en 2023). Le texte de Régime soupe aux choux : mode d’emploi est en effet, avant tout, extrêmement intelligent, fin, drôle et spirituel, et la pièce extrêmement bien construite dans sa forme et sa mise en scène, avec un running gag qui tient lieu de fil rouge. Bien que les matières et les genres soient très variés tout au long du spectacle, celui-ci ne fait pas “patchwork” : il se déroule sans qu’on en voie les coutures, et ainsi le temps passe vite. Entre témoignages personnels, sketchs, moments plus informatifs et moins joués, danses, chants et même rap (décidément, Chloé Heckmann a tous les talents !!), le tout est d’une richesse remarquable. Le rythme alterne entre calme et clameurs ou enthousiasme, scènes ou les deux comédiennes jouent une conversation entre amies… En ces moments-là se produit un phénomène intéressant : c’est le public qui casse le 4e mur, probablement en raison à la fois de la première forme de la pièce (théâtre de rue), des déambulations des comédiennes (qui se mêlent au public physiquement, mais n’interagissent pas avec lui) et de l’espace restreint de la salle, où les spectateurs sont très proches des artistes… mais surtout, il y a à cela une raison interne au spectacle : ce qui se passe sur scène interpelle notre réflexion et donne envie de participer au débat. Les contradictions internes au féminisme, entre les expériences, s’expriment lors de ces scènes, ou bien lors d’une performance assez admirable où Léa et Chloé synchronisent leurs paroles en se mettant dans la peau de deux travailleuses du sexe (pour l’une)/prostituées (pour l’autre)…

Comme elles le disent elles-mêmes, “ainsi nous oscillons entre premier et second degré, entre rire et larmes et surtout nous circulons de pensées en pensées afin de montrer un échantillon de la pluralité des féminismes existants”.

On en sort réjoui, pensif, et davantage instruit.

Au fait, vous connaissez les tampons Nanus ? Avec, vous restez au sec même à la piscine !

A partir de 13 ans

Visuel : (c) Mickaël Chalon, affiche du spectacle