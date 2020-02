Philippe Soltermann démythifie Oedipe Roi de Sophocle à L’Oriental-Vevey

En démythifiant et en actualisant la tragédie de Sophocle, Phlippe Soltermann lui procure une force et une épaisseur insoupçonnées. Le spectacle d’un Oedipe contemporain mi rock mi gothique captive et édifie

Philippe Soltermann s’explique : Matrice de l’histoire du théâtre, la tragédie est toujours de mes lectures. OEdipe Roi est ma pièce fétiche de Sophocle. Elle m’intrigue, me fascine et me bouleverse depuis longtemps car le personnage d’Oedipe est maudit, lutte et n’arrive pas à échapper à sa destinée. Le metteur en scène après Freud a repéré dans cette tragédie grecque l’universalité de l’intrigue et l’invariant du propos. La pièce est une maïeutique d’un fondamental. A la façon d’une psychanalyse, elle raconte le retour d’un refoulé sous forme d’une enquête menée par le coupable lui même.

Rappelons le déroulé des faits : Laïos est roi de Thèbes et épouse Jocaste. Un oracle à Delphes l’avertit que le couple verra naître un héritier mâle et que celui ci tuera son père et épousera sa mère. Laïos, prudent, se garde alors de toute relation avec son épouse. Une nuit pourtant, sous l’emprise de la boisson, il fait l’amour avec Jocaste. De leur union naît un fils: Oedipe. Pour conjurer l’oracle, il fait exposer son enfant en lui attachant les deux pieds qu’il perce et il ordonne qu’il soit abandonné dans la montagne aux bêtes sauvages sur les flancs du mont Cithéron. Cependant Oedipe est recueilli par un berger qui le confie au roi de Corinthe, Polybe. L’enfant est élevé loin de Thèbes dans l’ignorance de son origine adoptée. Des années plus tard, Oedipe apprend par l’oracle de Delphes que sa destinée est de tuer son père et d’épouser sa mère. Croyant être le fils naturel de Polybe, il décide de s’enfuir loin de Corinthe afin d’empêcher l’accomplissement de la prophétie. En chemin, un vieillard monté sur un char lui commande, un peu trop impérieusement, de s’écarter de son chemin. Oedipe, qui a le sang vif, le tue. C’était Laïos, son père. Ainsi, Oedipe accomplit la prophétie malgré lui. Thèbes était alors sous la coupe d’un monstre sanguinaire appelé le Sphinx, lion à tête de femme. Oedipe vainc le Sphinx et s’attire les faveurs de la ville. En remerciement, les Thébains le font roi et lui donne comme épouse la veuve de Laïos, Jocaste. Pendant de nombreuses années, le couple vient heureux, ne sachant pas qu’ils étaient en réalité mère et fils. La seconde partie de l’oracle est accomplie. Dans l’entreprise de venger Laios Œdipe cherche à connaitre le nom de son assassin. A l’issue de cette enquête, il apprendra qu’il est à la fois le fils de Laïos, le fils de Jocaste, son meurtre et son inceste. Ainsi le destin est advenu. Personne n a su échapper à sa prédestination.

Le metteur en scène a invité la chanteuse Sandor à collaborer pour le spectacle. Elle a créé des chansons et des ambiances sonores pour accompagner la dimension tragique. Dans le dispositif scénique, son groupe de rock est placé sur un gradin à l’avant-scène. La chanteuse dans ses adresses au public représente l’agora, dans ses dialogues elle est le chœur antique. Nous sommes dans la pénombre. Le décor fait de moucharabieh noir et de faisceaux de lumières figure un huis clos. L’orchestre du coryphée est à jardin tandis que derrière une cloison à cour est placée la chambre de Jocaste et d’Œdipe le lieu de l’inceste. Hors champ, derrière une ouverture en fond de scène, le monde inquiétant, la vérité terrifiante qui enverra ses truchement pour renseigner Œdipe. Le dispositif est épatant. Nous sommes au plus prés de la pensée du héros au sein même de sa psyché.

Les costumes viennent de Garnison, une marque haut de gamme de prêt-à-porter. La collection de l’aveu même de son créateur Lukas Maurer révèle les nuances d’un homme en pleine transformation, définissant de nouveaux codes, tout en respectant les règles bien établies. les costumes épousent ainsi le biais du geste de Soltermann : planter Œdipe dans le contemporain sans renier sa classique origine.

Les comédiens sont admirables, en particulier Pierre Banderet (Tirésias) et Anne-Sophie Rohr (Jocaste). Il refusent le grandiloquent et l’ampoulé de la tragédie grecque et pratiquent un phrasé actuel sans scories mythologisantes. Ils plantent l’intrigue dans le commun d’aujourd’hui. Et puis, il y a aussi et surtout David Casada (Œdipe), formé au TNS à l’époque de Stéphane Braunschweig, le comédien compose un Œdipe actualisé, tribun narcissique, politique aux travers populistes, il est formidable de sincérité d’authenticité et de contemporanéité. Par lui, la pièce ajoute une nouvelle lecture. Cet oedipe qui nous semble coutumier, si proche de nous, si habituel sait nous emmener dans la traversée de sa catastrophe personnelle. Il nous fait toucher quelque chose en nous de la perversion. C’est épatant.

Œdipe Roi

De Sophocle

Mise en scène: Philippe Soltermann

Crédit Photos ©Martin Reeve