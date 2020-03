« Normalito », Pauline Sales questionne les singularités

Au théâtre genevois AM STRAM GRAM, dirigé par le dramaturge Fabrice Melquiot, la metteuse en scène Pauline Sales interroge avec tendresse et acuité la notion de normalité dans une pièce pour petits et grands.

Par Léa Bouchoucha

« Aujourd’hui, plus personne n’est normal »

Histoire d’une rencontre entre Lucas, 10 ans dont la vie est banale et Iris, une jeune fille à haut potentiel, Normalito fait entendre avec brio les interrogations et les fêlures de cette nouvelle génération. Ainsi, qu’est-ce qu’être normal dans une société où chacun cherche à tout prix à se singulariser ? Comment les rencontres et les expériences de vie nous transforment-elles ? Normalito est le récit d’une rencontre entre deux mondes, deux univers, deux classes sociales. D’un côté, Iris, l’enfant zèbre qui aimerait tant être normale et Lucas son camarade de CM2, un garçon ordinaire qui ne possède aucun don particulier. Au fil de la pièce à la distribution sur mesure, le spectateur enfant comme parent est entraîné par l’odyssée bouillonnante de ces pré-adolescents en quête d’identité et des possibles. Ce faisant, il glisse, lui aussi au plus profond de cette aspiration vers l’ailleurs, la fugue, le renouveau.

« Je trouve toujours dérangeant le fait qu’on prenne l’émancipation des autres comme une affaire personnelle, » confie Antoine Courvoisier qui incarne avec fougue Lucas. Car s’il est un conte assurément contemporain, Normalito est surtout une ode à la tolérance et à l’empathie.

Prochaines représentations :

· Du 17 février au 3 mars 2020 à Genève au Théâtre Am Stram Gram

· Du 13 au 15 mars 2020 au Carreau du Temple, Paris (Les Plateaux Sauvages et le Théâtre de la Ville hors-les-murs)

· Le 19 mars 2020 au Quai des Rêves, Lamballe

· Le 27 mars 2020 à la Maison du Théâtre, Brest

· Les 30 et 31 mars 2020 aux Scènes du Jura

· Le 3 avril 2020 au Théâtre du Champs du Roy, Guingamp

Crédit : Ariane Catton