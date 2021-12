L’incivile au Grand Parquet

La compagnie Majaz a voulu s’emparer du thème du voile en milieu scolaire. Le péril était grand de ne pas rendre compte de la complexité du débat. Reste que la pièce entraînante est magnifiquement interprétée.

Lors d’une restitution d’un atelier théâtre, Nour, élève brillante de terminale, décide de jouer son monologue voilée. La sidération de voir une Antigone voilée passée, les enseignants pleutres et désemparés convoquent un conseil de discipline. Dans le huis clos de ce conseil, la proviseure et les enseignants cherchent à comprendre le sens de cet acte et à trouver la réponse adaptée. A cause d’une pathétique terreur de l’amalgame, ils considèrent le voile comme un simple signifiant individualisé, sans l’insérer dans un discours qui dépasse la classe et nos frontières. Pour tenter d’apaiser la crise, le corps enseignant autorise toutes les compromissions avec la laïcité. Malgré tout, les réseaux sociaux s’enflamment et attirent les médias… C’est l’onde de choc. D’abord soudée, l’équipe pédagogique se divise.

L’autrice franco-libanaise Lauren Houda Hussein et le metteur en scène israélien Ido Shaked ont fabriqué une pièce chorale de très belle facture, et les comédiens y sont merveilleux. Alternant registre comique et tragique, L’Incivile montre dans le détail comment, devant l’étrangeté du fait religieux militant, l’institution, bienveillante et désarmée, tente désespérément de gommer toute complexité du phénomène en individualisant la question.

Malheureusement, la pièce reste simplificatrice. Dans une faillite de la pensée et une rhétorique de la manipulation par inversion de la charge de la preuve, Incivile ne s’oppose au voile que pour finalement mieux s’opposer à son interdiction. Le port du voile ne s’inscrit plus dans un système, il est un caprice d’une adolescente perdue et suicidaire.

Le geste politique inspiré des discours victimaires interroge. Il n’empêche. La troupe est absolument formidable et l’incroyable Anissa Daaou impressionne.

Texte et mise en scène Ido Shaked et Lauren Houda Hussein avec la complicité des comédiens / avec Charlotte Andrès, Laurent Barbot, Anissa Daou, Lauren Houda Hussein, Dan Kostenbaum, Arthur Viadieu et Noémie Zurletti / création lumière Victor Arancio / création son Thibault Champagne / costumes Sara Bartesaghi Gallo /

Jusqu’au 18 décembre au Grand Parquet.

photos © Nicolas Martinez