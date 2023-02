Le manteau de Janis au Petit Montparnasse fait le buzz

Une pièce de théâtre fait le buzz depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et dans les files d’attente des salles de spectacles parisiennes : Le manteau de Janis.

Une pièce qui fait l’unanimité

C’est donc avec curiosité que nous nous sommes transportés au Théâtre du Petit Montparnasse pour en savoir plus. La première surprise fut de découvrir une salle bondée ; la seconde fut la présence dans le public de toutes les générations. Philippe Lelièvre s’est saisi d’un texte d’Alain Teulié. Il a construit avec une comédienne géniale une pièce déjà culte dont le haut niveau de qualité de la mise en scène sublime le texte.

L’intrigue se situe à mi-chemin entre une fantaisie romantique et une comédie policière. Suite à un accident, Joseph se retrouve en fauteuil roulant. Par petite annonce, il recrute Mila, une jeune femme impertinente à qui il confie une mission mystérieuse et délicate. Le huis clos palpite de scissions, de ruptures, de rebondissements et de mystères ; il déborde aussi d’humour, car Philippe Lelièvre sait depuis longtemps fabriquer du drôle avec un simple mouvement, un geste, une répétition, une allusion, un mot, une intonation, une phrase?; c’est ici son génie. On reste captivé et on rit beaucoup.

Une pièce faite d’humanité

Nous ne pouvons ici spoiler la moindre péripétie sauf à écrire que, chacune de ses surprises se tisse de pudeur, d’empathie, de tendresse et d’amour. La pièce d’Alain Teulié est pleine d’une humanité sans atermoiements qui envahit le plateau. Philippe Lelièvre interprète Joseph entre douceur et fausse colère. Le comédien restitue toute la palette des émotions et des postures. Sa partenaire Delphine Paradis bouscule, ébranle et à l’émerveillement final nous tire des larmes. La scénographie est intelligente ; elle généralise le hors champ, nous place derrière le trou de la serrure, ce qui nous exonère d’être des juges ou des censeurs.

Ce théâtre à l’image de Philippe Lelièvre est extra-ordinaire et généreux. Pour cela, il fait le buzz si mérité.

Le manteau de Janis

Avec: Alysson PARADIS et Philippe LELIÈVRE

Pièce de: Alain TEULIÉ

Mise en scène: Philippe LELIÈVRE et Delphine PIARD

Crédit photo Fabienne Rapeneau