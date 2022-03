« Le Faiseur de Théâtre » de Thomas Bernhard au Poche Montparnasse

Dans la grande salle du Poche Montparnasse, mis en scène par Chantal de La Coste, Hervé Briaux interprète le savoureux Brucson. La farce à la gloire du théâtre glisse avec savoir-faire vers un spectacle émouvant et drôle.

Un magnifique spectacle de théâtre sur le théâtre et contre lui

Oeuvre maîtresse de Thomas Bernhard, Le Faiseur de théâtre est le constat poignant et cynique de la lente agonie de l’art dans un monde auquel il est devenu hostile. La pièce est un hymne ambigu et polysémique au théâtre et à ses gens. Écourtée dans cette adaptation, elle est l’histoire de Bruscon, auteur dramatique et chef de troupe. Ce soir, le dramaturge d’Etat Bruscon et sa troupe familiale se produisent dans un village enclavé où règne le néant culturel absolu et les obstacles se multiplient à mesure qu’approche l’heure du spectacle. Le spectacle aura lieu à l’arrière-boutique d’un traiteur boucher. Hervé Briaux fantastique, interprète le rôle-titre en ambiguïté dans une longue logorrhée d’une grosse heure. Il offre à son personnage un héroïsme ridicule et une touchante candeur entre violence et mauvaise foi. En optant pour un léger sur-jeu, il colle à son personnage les dimensions de la coquette séduction autant que d’un narcissisme méprisant.

Une tendre vitupération à destination des amoureux de théâtre

Bruscon colonise l’espace, saisit le public. Très occupé à réclamer que les lumières des sorties de secours soient éteintes durant la représentation, à diriger son fils ou sa fille piètres acteurs, il tyrannise. Le ton est donné. Bruscon auteur, metteur en scène, scénographe et comédien ne renonce à aucun détail. Le moment est féroce. Il nous parle de l’isolement du créateur, de son indispensable arrogance et de son contributif mauvais caractère, de son refus aveugle du découragement. Il nous parle aussi de la décentralisation théâtrale et de certains publics parfois rustres. Hervé Briaux nous enchante dans cette bronca d’autant que le comédien riche déjà d’une longue carrière apparaît un double de ce Bruscon-là , un acteur qui consacre sa vie, son désir et ses amours au texte dramatique et à son interprétation.

Une drolatique dictature domestique

Bruscon, émouvant et drôle, persécute sans que jamais nous n’osions le détester. Escorté de sa fille et de son fils, il va donner une représentation de sa pièce La Roue de l’Histoire une pièce qu’il prétend totale, archétype de toute pièce dans un théâtre de fortune. La chute sera savoureuse. Un spectacle à ne pas rater où le bonheur de jouer de Hervé Briaux contamine le public.

LE FAISEUR DE THÉÂTRE de Thomas Bernard, Traduction Edith DARNAUD avec Hervé BRIAUX, Séverine VINCENT, Patrice DOZIER, Quentin KELBERINE, mise en scène : Chantal de LA COSTE, assistant mise en scène : Quentin KELBERINE, scénographie, costumes et lumières : Chantal de LA COSTE, son : Nicolas DAUSSY Représentations du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

