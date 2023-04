France Anodine à la Maison des Métallos : L’Emission, une fausse session radio pleine de vrai sens

La station de radio fictive France Anodine offre une session qui permet de jubiler. Une suite de petites émissions jouées une heure quinze durant, s’attachant à du micro-humain avec grâce. A vivre encore les 14 et 15 avril.

Cette Emission porte un titre qui permet de redécouvrir un mot : en effet, une heure quinze durant, les trois artistes qu’elle met en scène – et leur invité(e) – font s’enchaîner plusieurs petites “émissions”, au sein de la fausse radio qu’ils font vivre sur scène face au public, radio fictive qui se centre sur les micro-détails de l’existence et du quotidien. On peut davantage interpréter ce titre donc au sens d’émission d’ondes. Et de manière plus abstraite ensuite, au sens d’émission de quelque chose de mouvant, qui se déploie, peut-être pas visible, mais là, sensible.

Cette suite de discussions, d’échanges, de rencontres, de jingles comme à la radio, constitue un spectacle, bien charpenté et cohérent. Il met à profit des talents bien particuliers chez ceux qui l’interprètent, et animent sur la scène cette radio fictive nommée France Anodine. Un talent de bruiteuse et de créatrice d’univers sonore d’exception chez Juliette Chaigneau, qui immerge l’auditoire, vers le début, dans une promenade semée de micro-faits narrés de manière piquante. Un départ de chez soi, un déjeuner oublié, un voisin croisé, et des questions… On retient par la suite la capacité d’Antoine Pesle à interpréter des jingles cocasses, et très justes à la fois, via lesquels il parodie avec tendresse certains détails radiophoniques. On jubile lorsqu’il donne à entendre de façon express des recettes de cuisine.

Quant à Dominique Gilliot, elle tient en haleine lorsqu’elle effectue des entretiens à pas feutrés. L’assemblage de micro-faits racontés sur scène et de petites séquences plus burlesques amène progressivement vers d’autres émissions fictives où sont interprétées des chansons plus douces-amères, et vers des glissements vers le quasi drame. Détresse d’une auditrice qui téléphone à l’une des animatrices de la station de radio, a du mal à s’exprimer, et lâche soudain tout avec grande violence, dérapage d’un autre animateur… Cette suite de petits instants se révèle au final rythmé avec grâce.

Surtout, au sein de cet ensemble, la vie et les questionnements circulent. Réfléchi avec beaucoup de finesse, le spectacle prend place sur un point d’équilibre où il en appelle autant au quotidien le plus vrai qu’au théâtral le plus décalé. Avec en prime, la présence d’une ou d’un invité différent chaque soir. La comédienne Sabine Moindrot, première à se lancer, est ainsi, au soir du 7 avril, mise face à des interrogations infimes, l’amenant en douceur à révéler certains pans d’elle-même. Travail, peut-être, à la fois théâtral et radiophonique quand on y réfléchit.

Les 14 et 15 avril, il est encore possible d’assister à L’Emission de France Anodine. La radio fictive organise par ailleurs d’autres événements en ce mois d’avril, au sein de la Maison des Métallos. Informations : https://bit.ly/43lmhNF

*

Visuel : © France Anodine