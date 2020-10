Fleurs de soleil, la pièce événement à ne pas rater au Théâtre Antoine



Mise en scène par Steve Suissa et produite par Jean-Marc Dumontet, qui ont tous les deux eu l’idée d’adapter le livre Fleurs de soleil de Simon Wiesenthal sur les planches, la pièce interroge sur les notions de pardon et de justice, au Théâtre Antoine jusqu’au 1er novembre 2020. Un sujet bouleversant qui nous renvoie à notre propre morale.

« Un homme de la race des seigneurs a exigé d’un sous-homme quelque chose de surhumain. »

Simon Wiesenthal (1908-2005), rescapé des camps et chasseur de nazis, a publié en 1969 The Sunflower, un récit autobiographique poignant, relatant les étranges circonstances de son entretien avec un jeune soldat SS à l’article de la mort en juin 1942. Karl a commis un crime abominable, il a tué des innocents, le regrette mais ne peut revenir sur ses actes. Alors il demande le pardon d’un Juif pour mourir en paix.

Peut-on tout pardonner ? Peut-on pardonner l’irrémissible ? Et vous, qu’auriez-vous fait à sa place ?

Adapté par Daniel Cohen et Antoine Mory, le récit n’en ressort que plus intense et saisissant au théâtre, incarné par Thierry Lhermitte. Le comédien, seul en scène, chargé de la puissance du texte et de l’émotion des personnages se retrouve investi d’une mission, celle de transmettre au-delà du devoir de mémoire, ce témoignage extraordinaire qui pose la question de l’impossible pardon et du terrible cas de conscience auquel Simon Wiesenthal a été confronté toute sa vie.

Les thèmes universels du pardon, de la justice, de la culpabilité résonnent avec force et nous ébranlent. L’émotion est accentuée par une mise en scène sobre et efficace, avec pour simple décor une chaise et un losange de toile suspendu, où seront projetées des vidéos d’archives.

Peut-on pardonner pour quelqu’un d’autre, ou ne peut-on pardonner que les offenses commises envers soi-mêmes ? Pourquoi pardonne-t-on ? Peut-on vivre sans pardon ?

Les réponses s’avèrent complexes et les voix de grandes figures morales comme Simone Veil, Elisabeth de Fontenay, Desmond Tutu ou encore Matthieu Ricard tentent d’y apporter des éclaircissements via les prismes politique, religieux et philosophique.

Thierry Lhermitte, loin du registre comique auquel on l’associe facilement, nous prouve avec un jeu subtil et sensible, tout en nuances, qu’un excellent comédien est avant tout celui qui laisse la place à l’auteur, avec humilité et retenue.

Remarquable.

Visuel : affiche du spectacle

Fleurs de soleil

De Simon Wiesenthal

Avec Thierry Lhermitte

Au Théâtre Antoine

Jusqu’au 1er novembre 2020

Image en ligne