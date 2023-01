Fierté, l’emprise d’un regard face à la liberté

Présenté par la ville de Montreuil au Théâtre Jean Guérin, Fierté retrace le parcours fragile d’adolescent·e·s en quête de liberté et d’émancipation. Un texte délicat signé Héloïse Desrivière, et qui met en exergue la difficulté de choisir entre le devoir et l’honnêteté pour faire face à un destin qui nous est déjà tracé.

L’engagement à l’honneur au théâtre de Montreuil

C’est devant une assemblée de compagnies montreuilloises, que l’écrivaine et metteuse en scène Héloïse Desrivière, s’est vu attribuer le prix Jean Guérin 2021. En effet, depuis 2019, le théâtre Jean-Guérin souhaite accompagner la création et l’émergence d’auteurs et autrices « dont le travail est difficilement visible et le statut très fragile », et mets notamment un point d’honneur à soutenir le travail et l’écriture féminine.

Fierté, ne déroge pas à l’exception, puisque la pièce met en avant le travail de la compagnie de théâtre Kygel avec Nadhir Elarabi, Aïda Hamri, Daouda Keita et Hanifa Lenclume, menée par Emma Fallet et Karim Yazi. Depuis plus de vingt ans, cette compagnie travaille dans les zones dites « sensibles » d’ Île de France, et plus particulièrement en Seine Saint-Denis où leur travail est de faire émerger la parole des habitant·e·s et de proposer un panorama culturel et artistique diversifié.

La nymphe avant l’éclosion

En bas des barres d’immeubles de la cité parisienne, Djénéba s’imagine la vie de rêve que Fara pourrait avoir. Un canapé en peau de pêche trône au milieu du grand salon principal, et de nombreux coussins encombrent l’espace. Pourtant, le retour à la réalité est brutal. Alors que Djénéba fait face à l’incertitude de son avenir devant la réussite de son amie, Fara elle, s’inquiète de savoir si son couple avec Issa sera accepté par sa famille.

Si en apparence, les discours et les visages nous affichent une certaine histoire, il existe la plupart du temps en chacun·e de nous, des problématiques invisibles, mais qui sont pourtant bien là. Doit-on devenir ce que l’on attend de nous, quitte à prendre la colère d’une pseudo-vérité de plein fouet, ou doit-on suivre son cœur, au risque de faire exploser certaines réalités auxquelles nous faisons face? Fara, Djénéba, Issa et Bilel, se retrouvent eux et elles aussi coincé·e·s face à ces dilemmes de la vie qui paraissent insurmontables.

Il est difficile de voir la liberté quand on ne nous l’a pas apprise, difficile de sortir d’un rôle dans lequel on s’enferme depuis des années. En tant qu’homme et que grand frère, Bilel doit montrer l’exemple en étant fort et en respectant l’honneur de sa famille. Hors de question pour lui que sa sœur arabe ne sorte avec un homme noir. Pourtant, de son côté, Fara ne supporte pas de n’être posté qu’au simple rôle de spectatrice de sa propre vie. Elle souhaite prendre son destin en main, faire ses propres choix et reprendre possession de son corps, accaparé par un système patriarcal et religieux dépassé.

Sur scène, les stores blancs nous font face. Ils s’entrouvrent parfois pour nous laisser voir les quelques bribes de vies décomplexées des personnages, et nous dévoilent le cloisonnement d’une histoire face à la peur du jugement de l’autre. À l’image d’un papillon, nos quatre jeunes adultes tentent tant bien que mal de s’évader de leurs chrysalides afin de montrer au monde leurs vraies couleurs et de prendre leur envol, laissant parfois derrière eux·elles, des traditions, des remords et des préjugés.

Collectif de création : Héloïse Desrivières, Emma Fallet, Éva Pénot et Karim Yazi

Écriture : Héloïse Desrivières

Avec : Nadhir Elarabi, Aïda Hamri, Daouda Keita et Hanifa Lenclume

Et la participation d’un chœur – vidéo de jeunes comédien·ne·s des quartiers d’Aulnay-sous-bois, Sevran et de Villepinte en Seine-Saint-Denis

Mise en scène : Emma Fallet et Karim Yazi

Images vidéo : Éva Pénot

Construction décors : Greg Chombard

Musique : Emmanuel Joubert

Lumières : Laurent Patissier

VISUEL: Filage