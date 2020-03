Émouvante Catherine Salviat à l’Artistic Théâtre

Catherine Salviat, sociétaire honoraire de la Comédie Française, s’est emparée de L’analphabète, récit autobiographique de l’écrivain, poète, dramaturge d’origine hongroise Agota Kristof. Elle interprète, pas moins, qu’une vie.

Unique autobiographie écrite par Agota Kristof, l’auteur de Grand Cahier, d’une écriture blanche à la façon de Camus, y parle de son enfance, de sa découverte de la lecture, de son entrée presque par inadvertance dans l’écriture, mais aussi de l’exil de son pays et de sa langue maternelle, de sa tranche de vie de réfugié adoptant le français qu’elle nomme la langue ennemie.

L’écriture de Agota Kristof est merveilleuse de simplicité. Le rire, mais aussi la douleur s’entendent comme chuchotés. Le déracinement d’un paradis perdu apparaît par transparence en sous-texte. L’auteure n’est ni académique ni intellectuelle, sa prose contourne les jeux de style pour bâtir un effet de discours puissant: pour être la vie elle-même.

Catherine Salviat a choisit de porter l’oeuvre en générosité et en tendresse. En témoin, aussi, car elle veut porter à nous la langue de Agota Kristof pour ce qu’elle est trace d’une vie. La comédienne, ancienne sociétaire de la maison de Molière, au sein d’un décor épuré animé par des lames de lumières, scintille de sa présence et de sa voix pour parcourir toute la vie de l’auteure. Elle avance en âge sur scène. Elle devient Agota Kristof et avec elle traverse la vie et la pensée de celle qui à la fin de sa vie opérera un retour à sa langue maternelle.

La pièce est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’auteure suisse éteinte en 2011. Et de retrouver le talent précieux de Catherine Salviat.

L’analphabète

de Agota Kristof

par Catherine Salviat

Artistic Théâtre

45 bis rue Richard Lenoir

75011 Paris

Durée 1H15

le Mardi et Vendredi 19H. Les mercredis jeudi à 20H45. Les samedi et dimanche à 15H00. Jusqu’au 15 mars

Visuel : ©Affiche

photo Marion Duhamel