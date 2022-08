Avignon OFF : Dolto – lorsque Françoise paraît

Éric Bu a écrit une pièce biographique sur Françoise Dolto. Son texte est édifiant et émouvant, sa mise en scène intelligente et Sophie Forte y est parfaite. Une grande pièce qui a fait le buzz à Avignon.

Un parcours singulier

1916. A huit ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande, elle sera médecin d’éducation ! Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère, effrayée par cette enfant à la pensée si libre. Mais Françoise n’est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur elle et la soutient tout au long des épreuves de son enfance. Des épreuves que vous revivez avec eux, en remontant aux origines de la pensée de Françoise, et au gré de son regard d’enfant, à la fois si naïf et si clairvoyant… De 1976 à 1978, une psychanalyste prenait la parole à la radio dans une émission devenue célèbre et intitulée : Lorsque l’Enfant paraît. En moins de dix minutes, Françoise Dolto s’y proposait d’expliquer qu’un enfant est une personne à part entière et de rendre à partir de son expertise de la psychanalyse un peu de bon sens dans la relation parents-enfants. Jacques Pradel, tout jeune animateur, lisait à l’antenne les lettres sélectionnées par la fille, Catherine Dolto, et Françoise les commentait et répondait aux questions. Les entretiens seront publiés en 1977 et sans cesse réédités depuis.

Comment Françoise paraît ?

La pensée de Dolto nous paraît si commune aujourd’hui, si évidente, alors qu’elle a représenté un immense bouleversement quant au regard que les adultes portaient sur les enfants. La question que se pose Eric Bu est la suivante : d’où vient la pensée de Francçoise Dolto, et plus largement comment naît le génie ? Qui est cette petite fille née en 1908 et qui à douze ans doit faire face au décès de sa grande soeur et à la culpabilité que sa mère lui fait endosser de sa mort ?

Eric Bu mène l’enquête. Elle est captivante. Elle nous replonge dans les révolutions sociétales du XXe siècle. Dolto emplit de bon sens, façonnait une nouvelle pensée des parents ; elle fut souvent mal comprise, souvent mal lue. L’avènement d’une génération de parents permissifs et laxistes terrorisés par leurs enfants est certainement un effet pernicieux des conseils de la psychanalyste. Et Eric Bu nous le rappelle : Dolto ne s’opposait pas à une tape, elle savait conseiller une taloche.

Nous cheminons dans la vie de la grande dame de la psychanalyse des enfants explorant chaque détail, chaque anecdote à la recherche de l’origine du génie. C’est Sophie Forte qui nous apporte la réponse dans une interprétation magistrale. La comédienne est fantastique, extraordinaire. Elle nous fait rencontrer avec la même authenticité la petite Françoise de 8 ans comme la vieille Dolto qui va s’éteindre. Elle rend compte du courage, du désir vibrant, de la force de caractère, de l’intelligence aiguisée, de la lucidité et de la sagesse de son personnage. Elle incarne tout du long ce trait de caractère qui constitue peut-être le secret de Dolto : une espièglerie qui ne renonce jamais. Comme un enfant qui sait beaucoup.

Texte : Éric Bu. Mise en scène : Éric Bu. Interprète(s) : Sophie Forte, Christine Gagnepain, Stéphane Giletta. Durée : 1 h 30.

