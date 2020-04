Allez au théâtre de son salon.

Le confinement s’installe, les festivals s’annulent un à un. Qu’en sera-t-il du mois Moliére de Versailles et surtout du festival d’Avignon ? L’incertitude est prégnante, tandis que certains acteurs du secteur souhaitent une annulation rapidement décrétée afin en particulier de déclencher les assurances et les solutions alternatives. Incontestablement, le Covid19 sera une catastrophe pour de nombreuses troupes. Dans le même moment, les spectateurs frustrés cherchent quelques succédanés. Parmi les ersatz Eric Ruf , l’administrateur de la Comédie Française reste un admirable et dynamique faiseur. Plusieurs opérateurs proposent en parallèle du théâtre en ligne, une profitable façon de profiter du confinement pour un mise a jour et la découverte édifiante de pièces anciennes.

Comédie Française.

La grande maison de la place Colette propose sa propre chaine Youtube. Ainsi ce Samedi à 18 h 30 elle met en ligne la pièce, conte psychologique d’Ibsen Peer Gynt mise en scène par Éric Ruf, 3 h 50 captées dans le salon d’honneur du Grand Palais en 2012.

Le dimanche 5, à 18 h 30, ce sera le tour de Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée de Musset avec Jennifer Decke ; le même jour à 20 h 30 la pièce d’Alexandre Ostrovski La Forêt mise en scène par le réalisateur Arnaud Desplechin.

Parallèlement France 5 programme chaque dimanche, en première partie de soirée, puis en replay, une captation d’un spectacle de la Comédie-Française.

Dimanches 29 mars, 5 et 12 avril et en replay :L’Hôtel du Libre-Échange, pièce hilarante en trois actes de Georges Feydeau et Maurice Desvallières – Mise en scène Isabelle Nanty.

Dimanche 5 avril à 20.50 sur France 5, L’Avare, mis en scène par Catherine Hiegel en 2009 avec Denis Podalydès dans le rôle-titre, Dés le 12 avril le devenu culte désopilant Un fil à la patte de Feydeau, mis en scène par Jérôme Deschamps, qui triompha aux Molières 2011 avec Christian Hecq dans le role de Buzin ( l’acteur entre l’année suivante au dictionnaire).

La suite de la programmation n’est qu’une suite de perles à ne pas rater; ainsi Le Misanthrope le 19 avril, Fanny et Alexandre le 26 avril, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, mise en scène Denis Podalydès avec un magnifique Michel Vuillermoz dans le rôle titre le 3 mai, puis Le petit maître corrigé le 10 mai, le génial, burlesque, extraordinaire Les Rustres mise en scène par le brillant Jean Louis Benoit avec à nouveau un Christian Hecq admirable en mari psychorigide et une Coraly Zahonero qui joue sa femme au diapason (17 mai), et enfin le Roméo et Juliette de Eric Ruf , à l’inoubliable scène du balcon (24 mai).

Opsis TV

La plateforme propose durant le confinement une pièce gratuite par semaine. Et non des moindres car cette semaine nous pouvons voir ou revoir le magnifique comédien de notre patrimoine Denis lavant dans Il faut donc que que vous fassiez un rêve d’Eugéne Ionesco.

Madelen

La plateforme de streaming Madelen de l’Ina propose une offre conséquente sous la forme, convid19 oblige, d’une période de trois mois gratuit. On pourra y revoir plusieurs trésors de notre patrimoine comme Michel Piccoli Dans le Dom Juan de Molière, Galabru en Tartuffe ou Jean Le Poulain en Bourgeois Gentilhomme.

Theatre Contemporain. net

Le site propose sa propre plateforme de captations gratuites. L’occasion de (re)découvrir entre autres les deux pièces de Gérard Watkins Identité ou Icône, le surprenant Dom juan de Molière, mise en scène par Jean Lambert-wild, Oh les beaux jours de Samuel Beckett, création princeps de la pièce par Roger Blin avec Madeleine Renaud, Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, dans une mise en scène dynamique et joyeuse de Benoît Lambert, L’École des femmes de Molière, mise en scène innovante de Stéphane Braunschweig ou encore le spectaculaire Ruy Blas de Victor Hugo au château de Grignan, la pièce célèbre pour avoir inspiré La Folie des grandeurs avec Louis de Funés. Entre autres merveilles.

A l’étranger une jolie présence de la piece Amsterdam

Pour les anglophones la plateforme Orange Three Theater propose chaque semaine des captations gratuites, cette semaine la pièce Amsterdam de Maya Arad Yasur que les français avaient pu découvrir sous forme de théâtre radiophonique lors de la Mousson d’été du précieux Michel Dydim.

Le National Theatre (anciennement Royal Theater) de London présente en gratuité le succés local : Official One Man, Two Guvnors with James Corden, adaptation contemporaine de la bouffonnerie Arlequin valet de deux maîtres de Goldoni, suivi à partir du 9 Avril par Jane Eyre de Charlotte Brontë

Notons enfin, pour les hebreophones que le théâtre de Haifa propose la captation de la pièce Amsterdam.

Photo La Comédie Francaise, source Wikipédia