Allez au théatre de son salon, semaine du 6 avril.

Le confinement s’installe, les masques apparaissent, le nombre de morts s’incrémente, de nouveaux rituels d’obsèques se mettent en place, tandis que la plupart des premiers hospitalisés sortent guéris après 20 jours de soins intensifs. Le festival d’Avignon n’en finit pas d’être maintenu ou annulé, et les salles, les troupes et les spectateurs s’interrogent inquiets sur la date de la prochaine sortie théâtrale. Entre-temps, La Comédie Française de l’entreprenant et précieux Eric Ruf conjure notre désolation en une programmation magnifique. Cette semaine c’est au tour du Theatre 13 de proposer des captations complètes de pièces contemporaines.

Ainsi sur la chaîne YouTube La Comédie française, le 7 avril à 20h30 L’Éveil du printemps de Frank Wedekind, mise en scène Clément Hervieu-Léger, capté Salle Richelieu en juin 2018, le 8 avril à 20h30, le spectacle inratable, première création du couple Hecq/Lesort, (avant La Mouche aux Bouffes du Nord) 20 000 lieues sous les mers d’après Jules Verne – adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort, capté au Théâtre du Vieux-Colombier en novembre 2018. Puis le 9 avril à 20h30 Les Ondes magnétiques – texte et mise en scène David Lescot, capté au Théâtre du Vieux-Colombier en juin 2018, le 10 avril à 20h30 La Grande Magie d’Eduardo de Filippo, traduction Huguette Hatem – mise en scène Dan Jemmett, capté Salle Richelieu en avril 2010, et le 11 avril à 20h30, une captation vintage et édifiante de Bérénice de Jean Racine – mise en scène Klaus-Michaël Gruber, filmé Salle Richelieu 1987

La Comédie francaise est aussi sur France 5 avec en replay L’Hôtel du Libre-Échange, pièce hilarante en trois actes de Georges Feydeau et Maurice Desvallières – Mise en scène Isabelle Nanty et depuis le 5 avril, L’Avare, mis en scène par Catherine Hiegel en 2009 avec dans le rôle-titre Denis Podalydès en petit scarabée noir à l’interprétation exemplaire.

Le Théâtre 13 propose la pièce ( captation complète) LA DAMA BOBA OU CELLE QU’ON TROUVAIT IDIOTE de la metteuse en scène Justine Heynemann dont nous avions en 2015 applaudi la discrète amoureuse.

La plateforme OPSYS TV propose cette semaine le magnifique comédien de notre patrimoine Denis Lavant dans Il faut donc que vous fassiez un rêve d’Eugène Ionesco.

Rappelons que le site Le site TheatreContemporain.net propose sa propre plateforme de captations gratuites. L’occasion de (re)découvrir entre autres les deux pièces de Gérard Watkins Identité ou Icône, le surprenant Dom Juan de Molière, mis en scène par Jean Lambert-wild, Oh les beaux jours de Samuel Beckett, création princeps de la pièce par Roger Blin avec Madeleine Renaud, Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, dans une mise en scène dynamique et joyeuse de Benoît Lambert, L’École des femmes de Molière, mise en scène innovante de Stéphane Braunschweig ou encore le spectaculaire Ruy Blas de Victor Hugo au château de Grignan, la pièce célèbre pour avoir inspiré La Folie des grandeurs avec Louis de Funès.

Signalons entre autres trésors, la pièce culte qui signe le début de sa carrière: Ondine de Jean Giraudoux avec Isabelle Adjani dans le rôle titre. En 1974, Raymond Rouleau met en scène Ondine à la Comédie-Française, une histoire d’amour absolu. Autour du duo Isabelle Adjani-Jean-Luc Boutté qui défendent admirablement le propos, on repérera dans des petits rôles : François Chaumette, Francis Huster, Jérôme Deschamps, Denise Gence, Geneviève Casile, Catherine Hiegel, Catherine Ferran.

Crédit Photo Brigitte-Enguérand collection Comédie Francaise