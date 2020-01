Sécurilif©, l’agence de rassurance qui nous fait rire de nos peurs

Jusqu’au 26 janvier, la Maison des Métallos laisse la scène libre à Sécurilif©, un spectacle autour d’une agence de rassurance qui a toutes les solutions à nos peurs. Ce projet de Marguerite Bordat et Pierre, avec La Belle Meunière propose, avec humour, une satire habile et entraînante sur la notion de sécurité qui anime notre société.

Ils ont les moyens de vous rassurer. Sécurilif©, agence de rassurance, propose des solutions sur mesure à nos craintes. Dès l’ouverture le ton est donné: burlesque, drôle, tragique et surtout satirique. Jusqu’où pouvons-nous aller pour garantir notre sécurité? Bastien Crinion apparaît sur scène avec des affiches à la main. Il incarne, à ce moment, un commercial de Sécurilif© totalement dépassé pour parler de ses services de rassurance. L’effet est tel que le doute s’installe: sa collègue s’est-elle réellement faite électrocutée pour qu’il gère cet imprévu de manière chaotique? Suzanne Da Cruz et Valérie Schwarcz, qui forment avec Bastien le trio de comédiens, sont tout aussi convaincantes. La mise en scène et les effets visuels et sonores plongent les spectateurs au cœur des annonces de l’agence. La musique éléctronique qui rappelle des anciennes publicités, les phrases choc, les techniques commerciales, les tenues: tout y est. Pour parer la peur de l’exilé, du différent ou de l’autre, l’entreprise propose le prototype du bubble man. Une tenue ultra-rembourée qui rappelle un « bonhomme Michelin » pour se protéger des agressions. D’ailleurs la démonstration des trois compères se montrera efficace, ou presque. Le costume qui ne permet aucun geste est dédié aux personnes âgées en particulier. Ce n’est qu’une carte dans leur jeu de ces apprentis-savants de la rassurance. Si le bubble man ne vous semble pas convaincant, sachez le trio aura plus d’un tour dans son sac, car vous apprendrez, entre autre, que c’est la journée du portail.

Avez-vous pris les bonnes options pour garantir « votre paix intérieure« ?

Le côté burlesque n’enlève rien à la force de la satire, bien tempéré, il ne l’alourdit pas. Sécurilif© traverse la thématique de la sécurité, qui conserve une place importante dans notre société. Les peurs sont diverses, sous-entendues ou clairement exprimées. Peur de l’autre, de la solitude, de l’oubli ou de dépasser ses limites… Fort de symboles et de poésie, le spectacle nous questionne : La sécurité doit-elle faire disparaître notre liberté de conscience ou de mouvement? Est-ce que notre volonté de sûreté nous protégera de tous les accidents? Alors, avez-vous pris les bonnes options pour garantir « votre paix intérieure« ? En plus des qualités du scénario, du jeu des acteurs et de la mise en scène, la performance trouve une grande force dans sa connexion avec le public, particulièrement lors d’un noir complet dans la salle. Les spectateurs rient, toussent comme pour demander la suite ou évacuer la gêne et s’accrochent d’autant plus à la trame. Une voix de femme taquine l’audience qui a choisi « de faire confiance à [son] voisin » pour vendre son prochain produit. Il se crée alors un moment d’autant plus fort entre les individus dans la salle. En bref, Sécurilif est une grande fête de la sécurité critique et piquante, où on rit jaune, dans sa barbe ou de bon coeur, mais on rit ensemble et sans autre option possible.

Visuels : Amina Lahmar