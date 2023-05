Punk.e.s ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres

Rachel Arditi et Justine Heynemann ont présenté leur spectacle musical « Punk.e.s ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres » au Théâtre des Trois Pierrots, à St Cloud, lors d’une soirée exceptionnelle. Encadrée par deux concerts, la pièce nous a plongé dans l’histoire des Slits, reprenant à ce groupe punk féminin, sa rage de vivre, sa puissance musicale et sa présence scénique !

Parmi les oublié.e.s de l’histoire du rock : les Slits, premier groupe de punk féminin londonien. Durant les trois années que dura leur carrière, de 1976 à 1979, Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit enchaînent les concerts à cent à l’heure, secouant la scène musicale britannique de leur frénésie. Lors de la formation du groupe, elles avaient entre quatorze et vingt ans, des révoltes plein la tête, une énergie débordante – si ce n’est intenable, et plus que tout, une admiration sans bornes pour Patti Smith, icône absolue du mouvement punk rock. Outre des morceaux détonants, véritables perles punks, le quatuor a réussi l’exploit de contrôler totalement son image, auprès de sa maison de disque. En témoigne notamment la pochette de l’album Cut, où elles apparaissent en amazones fières et simples, à rebours de la sexualisation et de la fétichisation dont sont empreintes les représentations du corps féminin.

Souvent considérées comme les Sex Pistols au féminin ou les petites sœurs des Clash, les membres du groupe retrouvent dans cette pièce une place centrale. Car elles font partie de ces musiciennes pionnières, de ces artistes rock féminines à avoir osé s’affirmer avec autant de puissance et de personnalité. « Les Slits se saisissent d’instruments de musique « virils », réservés aux hommes, avec une audace rafraîchissante. J’aime à croire que cet exemple sera un déclencheur pour toutes les musiciennes en herbe qui verront ce spectacle » espère ainsi Justine Heynemann, la metteuse en scène. Ensemble, ces adolescentes crient les rêves au monde, sans compris ni concessions. Elles n’ont que faire de leurs fragilités, de leurs imprécisions, de leurs excès. L’inspiration est pure, les cris sincères, l’énergie viscérale, seule compte l’expression, dans son entièreté et avec toutes ses espérances.

Cette pièce est une traversée musicale captivante, surfant sur les déferlantes punks et plongeant dans les profondeurs de l’intime. Dans un rythme effréné, qui s’adoucit parfois au rythme de la mélancolie, six artistes interprètent les six rôles principaux, et changent de peau pour jouer les seize autres personnages présents dans la pièce… Patti Smith, Sid Vicious, Margareth Tatcher foulent notamment les planches de la scène (et même Léa Salamé !). Les acteurs empruntent à leurs personnages leur audace, qui n’est pas simple provocation, et leur fougue, qui n’est pas simple instabilité. Ils se faufilent d’un rôle à l’autre avec une énergie contagieuse, s’immisçant dans les brèches de l’histoire du groupe, l’imaginant pour lui redonner vie. A un jeu plein de justesse et d’assurance, s’ajoutent des prestations musicales grandioses, qui nous replongent dans les morceaux iconiques des Stones, de Patti Smith, des Kinks… et bien évidemment des Slits, avec notamment l’explosif I Heard It Through The Grapevine ! Toile de fond et fil directeur de la pièce, ce répertoire musical s’aventure aussi dans des morceaux oubliés et proposent des arrangements singuliers au violoncelle et au piano qui offrent une nouvelle écoute de la musique punk.

Dans ce qui semble être une salle de concert abandonnée, délimitée par des échafaudages asymétriques et jonchée de câbles, guitares électriques, basse, batterie et clavier vibrent au rythme grisonnant du Royaume-Uni alors enlisé dans une crise économique sans précédent. Le futur était tellement noir qu’il ne paraissait même plus exister. Dans ce désert bétonné et désolé, la musique se fait foi et redessine les possibles. Nul besoin de savoir véritablement jouer d’un instrument, seulement d’exprimer cette colère immobile et d’oser partir au combat à coups de cordes et de baguettes. Les ambiances et les époques se succèdent, dans des transitions savamment pensées, à l’aide d’accessoires et de détails emblématiques. Tour à tour, la pluie tombe, la foule hurle, des tirs résonnent, des néons clignotent, des confettis recouvrent le sol… le décor se construit et se déconstruit sans cesse, oscillant entre réalisme brut et onirisme vaporeux. De la même manière que les lieux, les silhouettes se transforment, les costumes se redessinent, tantôt fragiles, tantôt outranciers, les corps allant jusqu’à se dévoiler dans leur plus simple nudité.

Pari plus que réussi pour Justice Heynemann et Rachel Arditi, dont l’écriture et la mise en scène ont su retranscrire à merveille le mouvement elliptique de la comète foudroyante que fut ce groupe. Et il va sans dire que le succès et le caractère de ce spectacle reposent également sur les prestations absolument bluffantes de Charlotte Avias, James Borniche, Kim Verschueren, Salomé Dienis Meulien, Camille Timmerman, aussi multiples que remarquables !

Prochaines dates

Du 7 au 29 Juillet 2023

La SCALA Provence, Dans le cadre du Festival d’AVIGNON OFF

Distribution

Metteuse en scène, autrice Justine Heynemann

Co-autrice Rachel Arditi

Assistantes à la mise en scène Stéphanie Froeliger, Marine Torre

Avec Rachel Arditi (clavier, chant, jeu), Charlotte Avias (chant, jeu), James Borniche (guitare, chant, jeu), Kim Verschueren (basse, chant, guitare, violoncelle, jeu), Salomé Dienis Meulien (batterie, jeu), Camille Timmerman (guitare, clavier, chant, jeu)

Scénographe Marie Hervé

Compositeur Julien Carton

Lumières Héléna Castelli

Chorégraphe Alexandra Trovato

Régie son Soizic Tietto

Costumes Camille Aït-Allouache

Perruques & maquillage Julie Poulain

Régie générale Tony Signolet

© Arnaud Dufau