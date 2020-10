Marion Siéfert part en live au Festival d’Automne

Présentée à la fois à la Commune d’Aubervilliers et sur Instagram, la dernière création de la danseuse et performeuse se concentre sur le profil de _jeanne_dark_, 16 ans. Un portrait violent et absolument juste de l’adolescence.

Cette période de la vie, cet entre-deux critique entre l’enfant et l’adulte passionne Marion Siéfert qui en faisait déjà son objet dans Le grand sommeil où elle fusionnait avec l’identité d’une Jeanne, 11 ans.

Rien ne va ; elle se trouve « maigre et molle ». Son projet pour aller un peu mieux est de raconter sa vie sur un live Insta. La fiction et la réalité font comme le veut la tendance du moment front commun. Le compte existe pour de vrai, avec de vrais abonnés qui sont là pour servir à faire spectacle.

Visiblement, Jeanne a grandi, elle a 16 ans et pas de bol. Elle habite les faubourgs d’Orléans. Elle est bardée de deux frères et une sœur. Sa mère est au-delà insatisfaisante, son père réac et absent.

Alors, pataugas aux pieds et kway vert, cheveux longs coulants devant ses yeux, la trentenaire a 16 ans. Et comme toute ado de son âge, c’est sur Instagram que sa vie se raconte et se met en scène.

Marion est sur scène, dans un rectangle blanc ; de part et d’autre se trouve deux panneaux. L’ensemble a des allures de retable du futur. Sur ces panneaux est projeté le live en train de se faire.

Le résultat est gênant car il nous scotche à l’écran. Il n’y a rien à faire, « ça » marche. On lit les commentaires foutraques écrits dans un français aléatoire. La langue et les mots des réseaux sociaux, cette autre grammaire maîtrisée dans ses erreurs se livre sur une scène de théâtre. Il y a ce gouffre de distance entre sa présence seule au plateau et les dizaines de followers. Marion Siéfert campe cette ado en plein désarroi – « Je pue l’angoisse »- qui ne se plait pas et ne plait pas aux garçons, qui à la fois étouffe dans son cadre et qui en même temps en aime pas mal d’aspects. Pour la jeune chrétienne Jeanne, l’amour de Dieu et les chansons qui s’y réfèrent sont aussi des doudous. La performeuse montre comment Instagram est une allégorie de l’Église. Elle le dit d’ailleurs dans le programme de salle qui accompagne le spectacle (d’ailleurs, dans le jargon, on nomme ce programme… une bible !) : « Quant au corps, Instagram ne fait que prolonger le rapport totalement obsessionnel que le catholicisme entretient à l’image : dans les peintures religieuses, comme sur Instagram, il faut éveiller le désir sans jamais montrer un téton ou un sexe. Il faut respecter des interdits et des règles de pudeur tout en amenant le spectateur à adorer l’image et ce qu’elle représente.«

Siéfert offre une écriture ultra maîtrisée sur un sujet ô combien ardu. Le pas de deux avec le téléphone fonctionne parfaitement, elle sait comment se placer pour devenir une autre. Ses qualités de corps lui permettent de se mouvoir au besoin du récit. Elle ne caricature pas, elle se met dans la peau d’une jeune fille de 16 ans.

Jusqu’au 16 octobre, à la Commune.

Visuel : © Mathieu Bareyre