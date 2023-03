Le légendaire Vinii Revlon, invité spécial du festival Dañskabrik pour un atelier voguing

Cette année, le festival brestois met à l’honneur le voguing, cette danse issue des communautés LGBT afro-américaines dans le New York des années 1970. Parmi les invités, Vinii Revlon fait l’honneur de convier ce jeudi 2 mars une cinquantaine de volontaires, prêts à défiler comme ils ne l’ont jamais fait à l’Atelier des Capucins de Brest.

Entre amour de soi et amour des autres

C’est dans une ambiance festive et ouverte d’esprit qu’à lieu ce cours de danse un peu particulier, véritable initiation à l’amour de soi et à la tolérance. Aux commandes, le premier danseur vogueur à obtenir le titre de Legend en Europe, à la tête de la House of Revlon et en résidence à la Gaîté lyrique à Paris, le grand Vinii Revlon. Au micro de France Culture, il revient sur son amour pour cette pratique artistique et pour les représentations qui en découlent, les balls ; « Un ball est un espace sain où on est libre d’être qui on veut avec qui on veut ». Et c’est bien l’atmosphère qui se dégage de cet atelier où petits et grands, jeunes et moins jeunes, forment un ensemble pétillant et galvanisant. Un safe-place qui véhicule les valeurs de la communauté LGBT avec allure !

“If you can’t love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else! »

Au programme de cette matinée, runway, posing et catwalk pour les dizaines de volontaires qui se sont prêtés au jeu du voguing, défilant à l’étage de l’Atelier des Capucins de Brest, dans un décor stimulant. Le but ? Se mettre en valeur. Un avant-goût du Mini-Ball qui aura lieu ce vendredi 3 mars à 21h30 au Cabaret Vauban, et où les initiés pourront tenter à leur tour de briller sur scène et de remporter la compétition. Un moment à l’image de la discipline, qui comme le rappelle si bien Vinii Revlon, « est artistique mais aussi très politique » : un endroit safe où toute personne peu importe son genre, son sexe, son âge, son physique, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle peut s’exprimer.

Alors que chacun.e soit fier.ère de soi et s’applaudisse !

Visuel : EC