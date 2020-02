L’Opéra de Dijon se prepare à mettre en scène « Les châtiments » de Brice Pauset

Le 8 février nous accueillerons le public autour d’un troisième atelier de découverte de la musique contemporaine. Nous avons prévu un atelier pour enfant le 16 février ainsi qu’une rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation : l’objectif est de donner les clés de lecture au public et de leur donner une approche ludique de cette création. Sans oublier une soirée étudiante pour la première de Les Châtiments ! Par ailleurs, de nombreuses classes de collèges et de lycées seront présentes, lors de la répétition générale et des représentations.

Les décors et les costumes ont été créés en interne, dans les ateliers de l’Opéra de Dijon. Les deux premières œuvres ( Le Verdict et La Métamorphose ) se situent dans un appartement, la troisième (Dans La Colonie pénitentiaire ) sur une île, devant une machine exécutant les peines capitales. L’appartement de la première partie évoque l’enfermement dans l’intérieur bourgeois, qui fait penser à l’enfermement à l’intérieur des familles. Ce sont trois pièces en enfilade qui sont séparées par des cloisons. On peut songer à certaines perspectives du peintre danois du tournant des XIXe et XXe siècles, Vilhelm Hammershoï : intérieurs gris ou verdâtres, cadres découpés par les portes, les fenêtres, tableaux de maisons vides ou personnages en solitude, peints comme des natures mortes, anticipant déjà sur les scènes dépeintes par l’Américain Edward Hopper. La machine quant à elle constitue l’unique élément de décor du troisième Acte, imposant.

