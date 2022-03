La saison 2022-2023 de l’Opéra de Paris est en ligne.

Alexander Neef a présenté ce matin le programme. Petite revue des propositions en matière d’opéras…

Des nouvelles productions…

Ainsi sept nouvelles productions sont annoncées (Salomé de Strauss mis en scène par Lydia Steier et dirigé par Simone Young, Peter Grimes de Britten par Deborah Warner et Joanna Mallwitz, Hamlet de Thomas par Krzysztof Warlikowski et Thomas Hengelbrock, Nixon in China de John Adams par Valentina Carrasco et Gustavo Dudamel, La Scala di seta de Rossini par Pascal Neyron et Jean-François Verdier, Ariodante par Robert Carsen et Harry Bicket, Roméo et Juliette par Thomas Jolly et Carlo Rizzi).

Avec Nixon in China, Tosca et Tristan et Isolde, le directeur musical, Gustavo Dudamel ne dirigera donc que trois productions cette saison.

Des reprises plus ou moins inspirées…

Par ailleurs, l’on retrouvera deux productions prestigieuses de l’Opéra, le Tristan et Isolde de Peter Sellars et Bill Viola et l’inévitable Carmen de Calixto Bieito. Sont par ailleurs reprises les productions de Tosca de Pierre Audi, de Cenerentola par Guillaume Gallienne, de La flûte enchantée et des Capulets et Montaigus par Robert Carsen, des Noces de Figaro par Netia Jones, du Trouvère d’Alex Ollé, de Lucia di Lammermoor d’Andrei Serban ainsi que… La Forza del destino assez sinistre de Jean-Claude Auvray et La Bohème lunaire et très controversée de Claus Guth.

Terfel, Mattila, Pirozzi, Keenlyside, Tezier, Hampson, Fleming sont présents mais les Stars ne se bousculent pas au portillon.

Si l’on est sceptique sur la présence d’Anna Netrebko dans La Forza, l’on retrouvera avec plaisir Elena Stikhina, Saioa Hernandez et Bryn Terfel dans Tosca, Luca Pisaroni dans La Cenerentola et Les Noces, René Pape et Pretty Yende dans La flûte enchantée, Karita Mattila, Zoran Todorovich et Elza van der Heever dans Salomé, Clémentine Margaine, Joseph Calleja, Michel Spyres, Etienne Dupuis et Nicole Car dans Carmen, Jeanine de Bique dans Les Noces, Anna Pirozzi dans La Forza et Le Trouvère, Ferruccio Furlanetto, Nicola Alaimo dans La Forza, Simon Keenlyside dans Peter Grimes, Roberto Tagliavini dans Le Trouvère et Ariodante, Ludovic Tezier dans La Forza et dans le rôle-titre d’Hamlet, Javier Camarena et Lisette Oropesa dans Lucia, Thomas Hampson et Renée Fleming dans Nixon in China, Ailyn Perez dans La Bohème, Pretty Yende dans Roméo et Juliette. On notera également la présence de Brian Jagde dans Tosca et de Yusif Eyvazov dans Le Trouvère.

Les chanteurs français et francophones sont naturellement très présents…

Gaëlle Arquez est dans La Cenerentola et dans Carmen, Julie Fuchs, Marianne Crebassa et Jean Teitgen dans Les Capulets et les Montaigus, Sophie Koch dans Les Noces, Thomas Bettinger dans Lucia, Julien Behr, Jean Teitgen et Eve-Maud Hubeaux dans Hamlet, Elsa Dreisig, Benjamin Berheim, Lea Desandre, Marina Viotti, Florian Sempey, Laurent Naouri, Jean Teitgen et Sylvie Brunet dans Roméo et Juliette.

Et un opéra en version concert…

Le château de Barbe-Bleue de Bela Bartok sera donné le 10 juin 2023 avec Josep Pons à la baguette et Irène Theorin et Bryn Terfel dans les deux rôles.

Pour retrouver tout le programme, c’est ici.