Face à l’épidémie, les Festivals lyriques d’été restent dans les starting blocks

Le Covid-19 a obligé la plupart des directeurs et directrices de Festivals lyriques à annuler les éditions 2020 (lire notre article sur le classique et le lyrique). Certains essayent néanmoins de les aménager et les annonces pour 2021 démontrent que tous entendent bien repartir de plus belle l’été suivant. Petite revue de ce que l’on sait au 20 mai.



Chorégies d’Orange.

Jean-Louis Grinda avait annoncé, le 15 avril, l’annulation de l’édition 2020 mais que le Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, qu’il avait prévu de mettre en scène cette année et avec Roberto Alagna, Marie-Nicole Lemieux et Ludovic Tézier devrait ouvrir l’édition 2021 des Chorégies.

Dans une récente interview à nos collègues de Opéra Magazine, il a néanmoins annoncé qu’un concert avec piano devrait être retransmis le 1er août par France Télévisions avec une liste d’invités qui devrait être magnifique (notamment Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, Karine Deshayes, Ludovic Tézier, Bryn Terfel et des artistes de la jeune génération). À suivre…

Festival de Salzbourg (Autriche).

Le Festival est en train de redimensionner son édition 2020 pour offrir des représentations limitées à 1000 personnes. Le nouveau programme doit être annoncé début juin. Croisons les doigts et patientons.

Arènes de Vérone (Italie).

Le Festival est en préparation d’évènements particuliers pour remplacer son édition 2020 initiale.

Marcelo Álvarez, Marco Armiliato, Roberto Aronica, Daniela Barcellona, Ezio Bosso, Plácido Domingo, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Francesco Meli, Anna Netrebko, Leo Nucci, Daniel Oren, Lisette Oropesa, Michele Pertusi, Saimir Pirgu, Anna Pirozzi, Marina Rebeka, Luca Salsi, Fabio Sartori, Ekaterina Semenchuk, María José Siri, Sonya Yoncheva pourraient être de la partie.

La direction a également annoncé une édition 2021 qui devrait être flamboyante. À l’occasion du 150e anniversaire de la création d’Aïda, l’opéra sera donné en version concert les 20 et 23 juin 2021 et dirigé par Riccardo Muti (avec Sonya Yoncheva, Anita Rachvelishvili, Francesco Meli, Roberto Tagliavini, Riccardo Zanellato, Luca Salsi…)

On retrouvera également Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, Anna Pirozzi, Marina Rebeka, Vittorio Grigolo, Ekaterina Semenchuk, Amartuvshin Enkhbat, Ambrogio Maestri, Katia Ricciarelli (dans les distributions alternatives de Cavalleria Rusticana et Pagliacci), Angela Meade, Marcelo Álvarez, Michele Pertusi (dans les distributions alternatives de Aïda), Ailyn Pérez, Lisette Oropesa, Sonya Yoncheva, Aida Garifullina, Francesco Meli, Zeljko Lucic (dans les distributions alternatives de Traviata), Anna Netrebko, Anna Pirozzi, Elena Pankratova, Chris Merritt (dans les distributions alternatives de Turandot), ainsi qu’un Gala autour de Placido domingo et un avec Jonas Kaufmann.





Festival de Pesaro (Italie).



Une édition 2020 remaniée du Rossini Opera Festival se tiendra finalement du 8 au 20 août . Une nouvelle production de La cambiale di matrimonio sera proposée et donnée, dans une configuration exceptionnelle, au Teatro Rossini les 8, 11, 13, 17 et 20 août . La dernière représentation (20 août) sera également diffusée sur le site Internet du festival avec une projection sur la Piazza del Popolo.

Cette place verra également se dérouler deux représentations, les 12 et 15 août, du Voyage à Reims.

Enfin la Piazza del Popolo accueillera les récitals de grands interprètes de Rossini : Olga Peretyatko ( le 9 août ), Nicola Alaimo ( le 10 août ), Jessica Pratt ( le 14 août ), Juan Diego Florez ( le 16 Août ), Karine Deshayes ( le 19 août )…

Opéra de Rome

Dans une interview au Corriere della Serra, Carlo Fuortes, le surintendant de l’Opéra a annoncé qu’une nouvelle production de Damiano Michieletto de Rigoletto devrait être donnée, cet été, dans la Villa Borghese (avec un maximum de 1000 spectateurs). Une superbe distribution 100% italienne devrait être de la partie (Vittorio Grigolo, Rosa Feola et Luca Salsi) et Danielle Gatti serait à la baguette. Une version concert du Barbier de Séville serait également au programme… À suivre…

Visuel Chorégies d’Orange / Mefistofele 2018 © Philippe Gromelle

Visuel Arènes de Vérone CC BY-NC-ND 2.0