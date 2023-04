Olivier Lopez réinvente “L’avare”

Dans une mise en scène moderne et sobre, Olivier Lopez nous fait redécouvrir les vers, toujours aussi brillants que mordants de l’Avare.

Aimer, c’est se révolter

Dans un décor assez sombre, les personnages archétypaux et bien connus de Molière viennent interroger, dans cette mise en scène, notre rapport contemporain à l’argent, mais aussi au temps qui passe, à la mort et aux générations.

En effet, le texte de Molière prend ici tout son sens : l’argent et l’avarice du père empêchant l’épanouissement de toute sa maison, et donc ses enfants, relèvent autant de la cupidité que de la fracture générationnelle. Tant dans le choix des costumes et dans le jeu des comédiens, on peut observer le fossé se creuser : des hauts à paillettes, des mèches blondes, des combinaisons tendances des jeunes amant.es s’opposent à la rigidité d’un père, entêté, gris et surtout très seul. L’argent est aussi un prétexte qui attache le personnage à des principes, un lieu, une maison, tandis que pour les plus jeunes, il devient moyen d’émancipation, preuve d’amour et de libération.

Creuser sa tombe

Ainsi, dans cette interprétation aussi drôle que sombre, impertinente et neuve, les comédiens restent en tension tout le long de la pièce. Harpagon, interprété par Olivier Broche devient ainsi, plus qu’un père conservateur, un capitaliste cupide, prêt à s’enrichir à n’importe quel prix, faisant fi de tout : de la santé, de la famille, des travailleurs, de la jeunesse et même de la mort. L’argent est ainsi un moyen de défier tout ce que l’homme ne peut pas contrôler, mais qui malheureusement le rattrape un jour.

Une jolie adaptation à voir près de chez vous !

L’Avare

De Molière

mise en scène : Olivier Lopez

avec : Olivier Broche dans le rôle d’Harpagon,

Gabriel Gillotte Cléante – fils d’Harpagon, amant de Mariane

Margaux Vesque Élise – fille d’Harpagon, amante de Valère

Romain Guilbert Valère – fils d’Anselme, amant d’Élise

Noa Landon Mariane – amante de Cléante, aimée d’Harpagon

Olivier Lopez Anselme, alias Dom Thomas d’Alburcy – père de Valère et de Mariane

Annie Pican Frosine – femme d’intrigue ; un commissaire et son clerc

Stéphane Fauvel Maître Simon – courtier ; Maître Jacques – cuisinier et cocher d’Harpagon

Marine Huet La Flèche – valet de Cléante

Simon Ottavi Dame Claude – servante d’Harpagon