Les coups de cœurs du Off d’avignon 2

En cette deuxième semaine de Festival d’Avignon, voici quelques uns des coups de cœur du OFF.

Les deux belles surprises du OFF sont des spectacles sur l’altérité et l’humanité: le trés intelligent Vu d’ici d’Alexis Armengol, une histoire de deux frères qui se retrouvent, l’un hospitalisé à l’initiative de l’autre et diagnostiqué schizophrène et qui vont nous apprendre comment parler à notre prochain ; et le très tendre Normalito de Pauline Sales sur la différence et sur la norme.





Ni du In ni du Off, quelque part entre les deux, se niche le Festival Contrecourant. Courrez voir Fin et suite c’est une bombe. Un spectacle de danse eschatologique à hurler de rire et de talent signé du génie Simon Tanguy. Ça se donne le vendredi 16 juillet à 22H à l’île de la Barthelasse, à Avignon.





François Gremaud et Pierre Misfud ne sont jamais décevant ( jusqu’à maintenant), et ça se confirme avec La collection, performance vintage et intelligente sur les objets qui comptaient pour nous avant ! Au 11 à 11H55, dans le cadre de la Sélection Suisse, relâche les 11, 12 et 19 juillet.

Au théâtre du train bleu à 10h (relâche le 20 Juillet), la politique comme vous ne l’avez sans doute jamais vu avec La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, un portrait décapant et sans concession sous forme de bilan du président « fossoyeur du gaullisme ».

Autre pépite du Off, Rachel, danser avec nos morts, au 11 à 13h10 (relâche les 19 et 26 Juillet), la compagnie By Collectif nous offre une émouvante plongée dans les émotions d’une famille en deuil qui se retrouve pour le mariage d’une de ses filles. Bouleversant de sincérité.

A la Manufacture, à 10H40, David Lescot reprend le génial J’ai trop d’amis qui met en boite la 6e et ses aléas ! Infos pratiques ici

Visuel © Simon LOISEAU