Lyon : Les spectacles des vacances à voir en famille pendant La Toussaint

Lyon bénéficie d’un très bon réseau de théâtres et de café théâtre qui enchantent le public tout au long de l’année. Quand les vacances approchent, les enfants, petits et grands, ont la chance de découvrir une myriade de spectacles.

Des spectacles très jeunes publics au Repaire de la Comédie

N’hésitez jamais à emmener vos enfants très jeunes au théâtre, ils y découvriront une ambiance chaleureuse et des spectacles à leur portée qui les feront rêver

Ainsi au Repaire de la Comédie, c’est le retour de l’éternel Patachon, spectacle visible dès 16 mois, notamment grâce à un aménagement spécifique avec des coussins devant la scène.

Patachon « est un petit chaton tout mignon qui découvre les saisons », lumière tamisée, musique douce, la marionnette de Patachon, un petit chat noir qui fait beaucoup de bêtises, est plongée dans un univers qui met l’ensemble des sens en éveil. Avec un décor adapté au jeune âge, l’enfant participe à la découverte des saisons par ses 5 sens.

Spectacle sensoriel et participatif, à recommander pour les enfants dès le plus jeune âge. A noter qu’il existe plusieurs pièces de Patachon de 45 minutes chacune : Patachon et les saison, Le tour du monde de Patachon, Le Noël de Patachon.

La deuxième semaine de vacances, Patachon laissera la place à Léo, le petit robot, pour très jeune enfant et dans la même veine, permet aux juniors de découvrir le théâtre dans une atmosphère douce et sensorielle.

D’autres pièces sont proposées aux plus jeunes et au moins jeunes comme Le crépuscule des Dieux pour les adolescents qui aiment l’univers Fantaisy.

STP, dessine moi un mouton ou l’éternel Petit Prince

Alors qu’une magnifique exposition accessible dès le plus jeune âge se tient à Lyon sur le Petit Prince et son auteur, Antoine de Saint Exupéry, la Comédie Odéon propose pendant les vacances un spectacle jeune public éponyme.

La Comédie Odéon est l’un des plus importants théâtres de Lyon, proposant plusieurs spectacles par jour au cœur de la Presqu’île. La Compagnie Théâtre en pierres dorées parvient à mettre en scène avec brio ce conte philosophique intemporel et intergénérationnel. Accessible dès 6 ans, Le Petit Prince raconte l’histoire d’un aviateur échoué dans le désert où il rencontre un petit prince. Inspiré de la vie de son auteur, la pièce s’adresse aux enfants et aux adultes qui ont tous une part d’enfant dans le cœur.

La mise en scène théâtrale offre la possibilité d’explorer les recoins poétiques de l’œuvre et interroge chacun sur sa place dans le monde : qu’a t’on fait de nos rêves d’enfant ?

Un conte écologique pour la prise de conscience des enfants

Max est un enfant comme les autres, qui rêve de devenir un super héros. Il ne sait pas encore comment s’y prendre quand la Terre l’appelle au secours. Elle est malade, elle a chaud, elle déborde de plastiques. Max va voyager pour sauver la terre. Heureusement, pour cette mission périlleuse, il sera aidé des spectateurs qui vont l’aider à faire les bons choix pour la sauvegarde de la Terre.

Jouée pour la première fois à l’Espace Gerson, le plus mythique des cafés théâtres lyonnais, ce spectacle interactif, écologique et aussi musical est une prise de conscience des enjeux actuels dans la joie, la bonne humeur et le rire.

Des enfants gâtés

Le théâtre Acte 2 qui se transforme le temps des vacances scolaires en théâtre jeune public propose 4 pièces : Le rire magique Halloween, La sorcière au cœur de pierre, Bulloween et le grand classique Boucle d’or.

De nombreux spectacles sont aussi proposés dans de multiples endroits de Lyon et de la Métropole

Repaire de la Comédie 2 Place des Capucins Lyon 1

Comédie Odéon 6 rue Grolée Lyon 2

Espace Gerson 1 place Gerson Lyon 5

Acte 2 32 bis Quai Arloing Lyon 9

visuel (c) Laetitia Larralde pour TLC