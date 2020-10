Le livre de la jungle, un enchantement pour les enfants à la Scène Parisienne

Adapté et mis en scène par Joy Belmont, le célèbre livre de Rudyard Kipling écrit en 1894, continue d’émerveiller petits et grands. Redécouvrez avec la compagnie La sixième atmosphère le voyage initiatique de Mowgli, raconté en musique à la Scène Parisienne jusqu’au 3 janvier 2021.

Il était une fois l’histoire d’un petit d’homme recueilli et élevé par des loups. Sous la tutelle de l’ours Baloo et de la panthère Bagheera, l’enfant va grandir et apprendre les lois de la jungle. Sur son chemin, Mowgli rencontrera plein d’animaux pas toujours bienveillants. Quand le tigre Shere Khan le défiera, saura-t-il s’en sortir ?

Lorsque les enfants accompagnés des parents entrent dans la salle, ils découvrent une jolie scène baignée de lumière bleue, avec des balançoires suspendues et décorées de lianes. On entend les bruits de la jungle, des oiseaux, des bruissements, l’expérience immersive est immédiate : on oublie le réel pour se plonger pendant une heure dans l’histoire du livre de la jungle.

Des loups endormis parsèment le plateau et d’autres se faufilent entre les gradins pour accueillir les petits. Si les plus jeunes enfants peuvent être surpris voire effrayés, les loups se montrent très vite câlins et dociles…

C’est sous la forme d’un joli conte musical que va nous être présentée l’histoire avec une belle équipe de comédiens, danseurs et musiciens pour donner vie au spectacle. Ainsi l’on découvre un Baloo saxophoniste, un serpent contorsionniste que l’on verra onduler gracieusement entre deux conssssssonnes allègrement sssssiflées, mais aussi des singes danseurs et un mowgli bondissant, plein d’énergie !

La scénographie utilise tout l’espace et les comédiens affublés de costumes animaliers se poursuivent joyeusement dans les allées entre les sièges, virevoltent et sautillent, accaparant l’attention du public à 360 degrés.

Grâce à une mise en scène inventive et esthétique, illustrée d’une musique originale et entraînante, l’histoire embarque le jeune public qui appréciera tout particulièrement le jeu des lumières avec effets fluorescents.

Un bien joli conte qui ravira les petits et leurs parents.

Visuel : affiche du spectacle

Le livre de la jungle

Au Théâtre de la Scène Parisienne

Mise en scène Joy Belmont

Avec Alban Blondeau, Quentin Bossis, Chloé David, Chloé Jamin, Emilie Le Néouanic et Guy de Tonquédec

Jusqu’au 3 janvier 2021

Durée : 1h