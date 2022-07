Le festival d’Avignon par Cyril Montana (Partie 1)

Chers lecteurs et chères lectrices, vous allez être surpris ! Le cinéaste Cyril Montana reprend sa casquette de journaliste pour nous raconter son (non) Festival d’Avignon, enfin sa casquette de … gonzo journaliste !

Pour commencer, vendredi je devais aller voir la pièce que tu m’as conseillée « Petit boulot pour vieux clown » mise en scène par Virginie Lemoine à 16h au Théâtre du Balcon. J’avais donc prévu d’arriver à Avignon TGV vers 13h30 avec ma fille Kirana, ce qui nous laissait largement le temps de passer à l’hôtel avant de nous y rendre, vois-tu? PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN | A360 Production

Et puis, selon tes dires cela semblait un spectacle drôle, et à voir. Tu as ajouté qu’il fallait d’ailleurs que tout le monde ait vu ne serait ce qu’une fois dans sa vie une pièce de Matei Visniec. Ça tombait bien car je ne voulais surtout pas dégoûter du théâtre mon ado de fille de 14 ans. Elle, qui comme l’ensemble de ses copines, passe sa vie sur insta, Tiktok et cie. Tout semblait donc se dérouler dans le meilleur des mondes possibles, pour elle et pour moi. Mais on sait que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ainsi, dans le train pour Avignon, d’un coup, j’ai été soudainement pris d’un doute. Le matin même, avant de partir, je m’étais repassé un pantalon en toile bleu, celui que je portais dans le train cela dit. Une question est alors venue me tarauder entre deux paysages filant de pré aux vaches et autres clochers de village à flanc de colline : est-ce que j’avais bien éteint la centrale vapeur ? J’essayais alors de me remémorer mes faits et gestes, mais il me fut impossible d’être catégorique… Ma fille me dit alors qu’elle avait justement tourné un Tiktok à côté de la centrale vapeur le matin même. Nous le visionnons, mais filmé de biais, rien de précis selon moi ne se dégageait clairement. Nous zoomons. « Mais si Papa, regarde bien, si elle était allumée, on verrait le voyant ».

Tout cela était bien trop flou, et l’idée même de voir mon appartement partir en flammes me mit alors dans un état d’anxiété qui me faisait craindre d’anéantir toute possibilité de détente pendant ces quelques jours dans le sud. J’ai alors sorti mon ordi sur la petite table pliante, et regardé sur chronopost, collissimo, et consort s’il y avait moyen d’envoyer rapidement mes clefs à Paris, afin qu’une âme charitabe accepte de passer chez moi opérer la vérification de ce damné petit voyant lumineux qui commençait à sérieusement m’obséder. La question était aussi de savoir combien de temps allait tenir le revêtement en pseudo plastique sur lequel reposait le fer. Ce dernier étant malheureusement cranté sur la température la plus chaude que méritait bien mon beau pantalon en toile épaisse bleue. Après réflexion, il était clair qu’un envoi de la « dite » clef allait prendre au moins vingt-quatre heures. De toute évidence, la seule solution était de trouver des voyageurs allant à Paris, qui accepteraient de remettre ma clef à quelqu’un qui veuille bien se déplacer à son tour jusqu’à la Gare de Lyon pour ensuite se rendre chez moi effectuer la vérification nécessaire à une sérénité enfin retrouvée. Une fois le plan validé avec ma fille, qui persistait, à croire que j’avais bien éteint la centrale vapeur, nous nous sommes passés en mode production. Objectif : check de notre heure d’arrivée, de celle du train suivant pour Paris, de quelqu’un de dispo sur place, mais aussi de voyageurs bien disposés à mon égard. Rapidement, je contacte Luigi, une connaissance de mon fils toujours prêt à rendre service. On le croirait sorti d’une BD de Margerin pour les plus anciens, ou de Riad Satouf pour les plus jeunes. Je lui propose 50 euros, validé. A peine arrivés à la gare Avignon TGV, il est 14h passé, et ma fille commence à s’impatienter. Il fait chaud et nous avons faim. Je lui paie un Starbucks pour faire patienter pendant que je me campe devant l’entrée du prochain train pour la capitale. Je saute sur deux septuagénaires au look d’enseignantes à la retraite. Après que je leur raconte mes péripéties et leur mission à venir, elles m’annoncent s’arrêter à la station Massy. Diantre ! Un jeune couple à l’air sympa sera ma prochaine cible. Tandis que je déblatère mon argumentaire, avec la clef de mon appartement brandie dans les airs, je vois le regard de la fille s’enfoncer dans la perplexité. Je mets alors toute mon énergie pour que mon regard reflète une honnêteté sans faille, non sans avoir demandé à ma fille de siroter son Starbucks à mes côtés pour me rendre plus sympathique encore.

Malgré la perplexité de la fille, ils acceptent. Peut-être que la photo de Luigi et son air résolument potache que je leur ai montrés nous a aidés. Ils sont belges, me donnent leur numéro de téléphone à base de septante et nonente. Tout semble ok. J’envoie la photo du couple à Luigi qui réussit sa mission, et dépose ma clef dans un de ces dépose-minutes près de chez moi. Il est heureux et m’annonce qu’il va pouvoir se payer une carte TGV max pour le mois d’août et que ça va être grandiose.

Tout est bien qui finit bien, mais l’heure a tourné, et nous avions définitivement raté la pièce que nous devions aller voir. De son côté, ma fille Kirana était très loin d’être déçue par cette déconvenue, elle avait déjà replongé la tête la première dans ses réseaux sociaux. Elle regardait d’ailleurs une vidéo sur Tiktok qu’elle aura oubliée dans l’heure. Comme cette jeune femme qui commentait ses achats de l’après-midi, ou cette autre qui réalisait un ASMR avec du miel, autrement appelé Honeycomb…

Si tu veux demain Amélie, je peux aussi te raconter comment le samedi. J’étais très content à l’idée d’aller voir la pièce Le sacrifice de Dada Masilo dans la cour du Lycée Saint Joseph. Mais comme nous le savons à présent, tout ne se passe pas comme prévu cette année à Avignon pour moi. Alors nous avons bien vu une pièce avec Kirana, mais c’était tout à fait autre chose, pour une raison que je pense avoir élucidée, mais pas sûr …

Tu me diras.

A bientôt

Cyril

PS: Au fait, Luigi m’a confirmé que la centrale vapeur était bien éteinte. Et oui je te confirme que ma fille a bien levé les yeux au ciel en soupirant quand je le lui ai annoncé…

Visuels : Sacrifice ©Christophe Raynaud de Lage

Autres visuels : Cyril Montana