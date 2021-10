FAB 2021 : Le libanais Charbel dans ses Travaux d’Hercule

Pour sa 6e édition, Le FAB (festival des arts de Bordeaux) a ouvert ses portes au Liban, lourdement touché par la succession des catastrophes. « La dispersion du milieu » de Charbel aborde la catastrophe écologique sur un mode très atypique.

Ce matin dès l’aube, sur la rive droite de la Garonne, la collecte a commencé. Nous suivons Charbel Samuel Aoun dit Charbel, architecte et plasticien, à différents temps d’une journée événement du lever au coucher du soleil le 15 octobre 2021, et qui donnera lieu qui donnera lieu plus tard à une vidéo. Charbel Samuel Aoun choisit, ramasse et empile sa matière première : le bois flotté. Vers midi, il ahane dans la montée du pont contre le sol rugueux et les poteaux mal placés. Hirsute et maculé de boue, il traine mètre après mètre son énorme tas de bois sur le pont de Pierre. Certains passants interrogent, intrigués, s’agrégeant un temps au cortège. Mais c’est l’immense majorité des passants incurieux qui fait résonner l’œuvre : ils sont le décor de la « la vie normale » que Charbel traverse discrètement. Deux mondes parallèles : un présent écrin à peut-être un passé, ou un futur.

Qu’est-ce donc que cet Hercule et son travail ? Expie-t-il quelque faute ? Est-ce un sacrifice ? L’effort et le courage sont-ils le sujet ? Suffisent-ils à justifier une œuvre artistique ?

En fin d’après-midi, Charbel a traîné sa matière 3 heures de plus et construit au pied de la flèche de Saint-Michel une sorte de pont rudimentaire, aérien et élégant, sans clou ni corde, uniquement avec le bois flotté bien agencé. Le savoir-faire architectural et plastique valide l’intensité de l’effort et fait œuvre. Le pont est au centre de la thématique. Charbel Samuel Aoun est heureux quand des spectateurs et spectatrices se l’approprient et y posent des figures animales ou humaines qu’ils ont moulées dans le limon de la Garonne amené par ailleurs.

Courage physique, discrétion, absence de discours et simplicité des matériaux relèguent le dire à l’arrière du faire le temps d’une journée.

Visuel : FAB