Dañsfabrik : premier acte du festival brestois avec Haut-Fond de Céline Cartillier

Le festival Dañsfabrik revient pour sa 12e édition, afin de célébrer les pratiques artistiques telles qu’elles soient, comme un moyen pour transformer le monde et pour « partager par l’expérienciel et l’échange [une] réflexion collective ». Pour cette première journée, Toute la Culture s’est rendue à trois spectacles qui donnent un bel aperçu de la diversité de la programmation du festival cette année. Retour sur la performance Haut-Fond, de Céline Cartillier à la Maison du Théâtre.

Haut-Fond, « un récital pour et de la terre »

C’est dans une salle pleine à craquer de la Maison du Théâtre de Brest que le public venu nombreux retrouve Céline Cartillier et sa performance Haut-Fond. La création s’appuie sur une anecdote scientifique erronée, d’un vase soi-disant « porteur de son » daté d’il y a plus de cinq siècles et découvert par des archéologues. Dans Haut-fond, la performance chorégraphique repose donc sur une construction complexe reliant un tour de poterie à des poteries finalisées. Un bâton en rotation vient frapper chaque pièce de poterie et émettre ainsi le son qui lui est associé. La mélodie est cyclique du fait du rythme parfaitement stable du tour de poterie. Au total, cinq sons s’échappent des sculptures situées de part et d’autre du tour ; une pièce est manquante. La terre et la musique se mêlent et se confondent, troublant les sens du public qui mobilise à la fois la vue, l’ouïe et le toucher qui transparait des poteries. Une ode à la terre qui se meut de l’immatériel au décoratif, et dont Céline Cartillier décline tous les usages et beautés possibles.

Une synesthésie poétique

Céline Cartillier, au départ absente de l’espace scénique visible, se trouve derrière un rideau qui renferme divers objets qu’elle amène au fur et à mesure sur le devant de la scène. Dans l’ombre de la lumière, une voix s’élève donc du fond de scène, chantant doucement : « Je commence à me demander où je suis ». Un bras, une jambe se détachent du long rideau, puis c’est l’artiste toute entière qui sort de l’ombre, vêtue d’un ensemble d’un vert éclatant assorti au maquillage de ses yeux toujours clos. Chacun de ses mouvements est calculé, d’une impassible lenteur, marquée d’autant plus par l’aveuglement auquel elle se soumet. Elle déplace les objets un à un, tout en continuant de chanter une ritournelle douce qui se juxtapose au son répété des poteries : « A l’endroit de ma bouche, commence un paysage, et dans ce paysage disparaissent mes yeux ». Là-encore, les sens se mêlent et se confondent. Puis c’est le silence. La pièce se décline entre des espaces de silence et des moments chantés, au premier plan de sons pré-enregistrés. Une dernière déclinaison du son est celle faite du tour, lorsque Céline Cartillier s’empare d’un long bâton pour le placer au centre du tour en mouvement et émettre ainsi des sons péniblement atteints, qu’elle fait varier de la simple pression qu’elle opère de ses doigts sur le bâton. Le spectateur est pris en étau entre un regard d’observateur du fait des yeux systématiquement fermés de la performeuse, et au contraire, il semble lui aussi participer à la performance quand celle-ci prend le temps pour observer un à un chaque personne présente dans le public.

Comme la dernière pièce du puzzle, Céline Cartillier place finalement la dernière poterie (après avoir préalablement retiré toutes les autres) absente au début du spectacle, et le tour n’émet alors plus que le son correspondant à cette ultime pièce. Une représentation synesthésique où les sens se confondent avec lenteur et poésie, mêlant pour de bon performance artistique et culte de la terre et de la matière.

Visuel : ©EC