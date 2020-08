Eros en confinement, les corps à corps clownesques de Gallois et Lazare au Théâtre de la Ville

Dans le cadre d’un Été particulier, le Théâtre de la Ville toujours en exil à l’espace Cardin a laissé son parvis libre et à disposition des folies amoureuses de Lazare et Jann Gallois. Jubilatoire.

Une histoire de rencontre

En 2017, le comédien le plus fou qui soit, Lazare, est invité par la SACD et le Festival d’Avignon à penser un Sujet à vif avec la meilleure danseuse qui soit : Jann Gallois. Trois ans et un confinement plus tard nous les retrouvons donc toujours en plein air, toujours près d’un arbre et toujours bien accrochés l’un à l’autre .

Eros en confinement a tout d’un Sujet à vif dont l’idée est de se faire rencontrer des artistes et des pratiques. Alors eux se connaissent déjà mais ont gardé de l’expérience l’idée d’échanger les rôles. Le comédien sera aussi danseur et la danseuse aussi comédienne. Cela fonctionne aussi dans l’histoire (car oui il y a une histoire !).

Love, love, love

Il est question d’amour ici, de celui qui vous tombe sur la tête, transpercé par la flèche de Cupidon. Mais voilà, quand l’amoureuse est Psychè, l’ennemie jurée de Vénus, la mère de Cupidon, tout se complique. Le monde se met à marcher dans tous les sens contraires à ceux que l’apesanteur impose.

Toute la performance est une allégorie de l’amour du spectacle, celui qui « bouffe l’écorce de la vie ». La liberté est bien là, bien encadrée par une structure solide. Les inversions permettent des pas de deux jubilatoires et encastrés.

Toutes les expressions de l’amour sont incarnées dans la performance : Etre accroché à quelqu’un, tomber amoureux, perdre la tête ( ou le nez tient pour Lazare qui hier aura foncé un peu trop voracement sur l’arbre !) et bien sûr, avoir le cœur qui s’emballe. Et c’est Louis Jeffroy qui s’occupe de ce point, sa batterie posée sur l’herbe en pente, le musicien de La rue Ketanou accompagne les deux zozos en route vers un avenir radieux.

Eros en confinement permet dans son écriture de laisser place à chacun. Lazare joue au clown politique armé d’un balais, Jann Gallois, qui a des racines hip hop, se disloque comme une poupée de chiffon, dans un solo fait de rebonds souples, c’est absolument délicieux.

Jusqu’au 29 août, à 18h sur le Parvis de l’Espace Cardin. Entrée libre dans la limite des places assises disponibles. Le spectacle dure 40 minutes. Tout public.

Visuel : ©ABN