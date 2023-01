Annabelle Chambon électrise le Trente Trente à Bordeaux

La dernière journée de l’édition 2023 du festival trente trente 2023 fut l’occasion de découvrir avec bonheur le Discipline in disroder de Annabelle Chambon. La salle du Marché de Lerme se galvanisa dans un geste magnifique.

Le festival Trente Trente, pour son édition 2023 a proposé à nouveau une programmation audacieuse de formes courtes et hybrides au croisement des disciplines : danse, performance, cirque, musique, théâtre, installation… Surprenant par son format, ce rendez-vous unique suscite la curiosité en offrant une vision plurielle de la création contemporaine. Cette 20e édition réunit près de 30 spectacles à voir sous forme de parcours dans 12 scènes culturelles de la Métropole Bordelaise, La Rochelle et Boulazac !

Merveilleuse Annabelle Chambon

Annabelle Chambon est une artiste danseuse française. Elle a obtenu en 1997 le Diplôme National d’Etudes Supérieurs Chorégraphiques au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (France). Trois ans plus tard, elle intègre la compagnie Troubleyn/Jan Fabre pour As Long As the World Needs a Warrior’s Soul qui nous avait épatés. Et dernièrement c’est elle qui nous remercions lorsque nous applaudissions la chorégraphie de la magnifique pièce de Catherine Marnas autour de Herculine Barbin .

Dans sa performance de 30minutes Discipline in disorder, elle apparait en costume de lapin, grignotant des carottes saisies d’un tas posé au sol sur un plateau presque vide. Un univers est recréé et dans ce microcosme elle va cheminer de l’ordre au chaos, du chaos à un fragile équilibre. Au départ, tout fonctionne, le monde tourne et tout est sous contrôle. L’artiste explique : Pourtant nous nous trouvons face à de plus en plus de situations où nous nous sentons bloqués sur le bord de la route, devenant spectateur de cette machine folle. Du jour au lendemain, on peut basculer à la perte de raison, dans un monde où certains tentent de nous faire rentrer à coup de pelle que nous avons besoin de plus de discipline pour nous conformer à l’ordre social.

La fable imaginée par le couple Annabelle Chambon/Cédric Charron nous figure chacun de nous en lapin discipliné devant l’ordre économique du monde, face au capitalisme féroce qui nous dupe et exige notre soumission. Mais le lapin cherchera à se désaliéner, à quitter son costume de gentil lapin réclamant sa carotte. Cependant la liberté sera de courte durée et lui apparaitra comme impossible ; le costume de la mascarade sociale un temps transformé en épouvantail rattrapera le corps nu de la danseuse pour devenir une icône dont elle suppliera d’accepter son allégeance.

Le récit semblerait simpliste et la forme grotesque. Pourtant, quelque chose de magique advient dans la salle du Marché de Lerme. La danseuse si impliquée fabrique une authenticité du propos ; et sa générosité nous implique à notre tour. Discipline in Disorder est une mini-fresque intelligente et merveilleuse sur l’équilibre instable de nos société et sur l’épuisante nécessité à nous y adapter.

Discipline in disorder – Annabelle Chambon et Cédric Charron – résidence from Trente Trente on Vimeo.

Crédit Photo DRS