A l’Opéra National de Lorraine, le puissant Ballet de Lorraine est virtuose dans les pièces « NO OCO » de Loïc Touzé et « Static Shot » de Maud Le Pladec !

Hier soir s’ouvrait la première du nouveau spectacle du Ballet de Lorraine ! Ce sont deux pièces que présente la troupe : la lente et délicate NO OCO de Loïc Touzé, puis la puissante et pailletée Static Shot de Maud Le Pladec ! Deux ambiances donc, pour une soirée aux gammes opposées qui mérite le détour !

Loïc Touzé raconte aimé travailler sans sujet, selon les réflexions qu’il met en place avec ses danseurs. Il est vrai, la pièce n’a pas de narration précise, mais un thème ressort : celui de la question du vide, qui tisse un fil rouge entre les danseurs. Il leur est difficile de se lier. Sur un banc, tous se retournent vers une seule et même danseuse. Ils la pointent du doigt avec les yeux. La dissymétrie porte la pièce, les protagonistes sont éparpillés, jamais unanimement rassemblés.

À nos confrères de France Culture, il explique que le titre NO OCO signifie « au creux » en Portugais. C’est en effet ce que l’on ressent des relations entre les personnages. Le creux. Celui qui se glisse entre les uns et les autres pour ne pas se rapprocher. Et puis il y a la fragilité des duos ou des trios qui essayent de se former, mais qui sont parfois empêchés par une main qui lâche, quelqu’un qui vient, qui s’ajoute ou qui s’interpose. Dans NO OCO, la question du groupe est marquée par la disparité. Et puis il y a l’instabilité, les jeux de déséquilibre dansés sur la pointe des pieds, les déambulations du début de la pièce, et la question du son. De la musique enregistrée aux voix des danseurs, magnifiquement interprétées et apportant douceur et lyrisme à la salle, en passant par le silence et la scène qui craque, Loïc Touzé explore pour nous emmener dans une lente chorégraphie.

À la différence de NO OCO, qui montre la difficulté à faire cohésion, Static Shot souligne au contraire la question d’ensemble. Le contraste entre les deux pièces est flagrant. Les gestes raffinés et contrôlés de NO OCO s’opposent au rythme fort de Maud Le Pladec. On y adore le visuel streetwear et paillettes, le bruit sourd des baskets, les danses hip hop, issues de la culture queer, du classique, ou du french cancan, les références qui semblent provenir du monde de la nuit et du catwalk ! Très frontale, la pièce s’inspire de la manière dont sont tournées les danses au cinéma, face caméra avec de larges plans. Le spectacle, visuellement beau, est particulièrement entraînant et nous emporte durant toute sa courte durée !

En somme, il était audacieux pour l’Opéra de présenter deux pièces chorégraphiques au langage si contrasté. Pourtant, cette mise en disposition a un avantage crucial : celui de mettre en lumière la virtuose des 23 danseurs du Ballet de Lorraine. Avec des choix si opposés, ils montrent à quel point ils sont capables de tout jouer, de tout danser. Et on en demande encore !

Visuel : Static Shot – Chorégraphie : Maud Le Pladec © Laurent Philippe

Informations

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 : 20H

Dimanche 23 octobre 2022 : 15h

Opéra National de Lorraine

1h30 avec entracte

* No Oco – Chorégraphie : Loïc Touzé, 50min

Chorégraphie : Loïc Touzé

Assistants chorégraphiques : Anne Lenglet et David Marques

Musique : Éric Yvelin

Lumières : Caty Olive

Costumes : Alice Gautier et Martine Augsbourger

Coach vocal : Myriam Djemour

Scénographie : Miranda Kaplan

*Static Shot – Chorégraphie : Maud Le Pladec, 25min

Conception et chorégraphie : Maud Le Pladec

Musique : Chloé et Pete Harden

Conseil à la diffusion sonore : Vincent Le Meur

Lumière : Eric Soyer

Création costumes : Christelle Kocher – KOCHÉ Assistée de Carles Urraca Serra – KOCHÉ

Assistante costumes : Laure Mahéo

Stagiaire dramaturgie : Baudouin Woehl

Assistant à la chorégraphie : Régis Badel

Avec la participation de l’École de Broderie d’Art du lycée Paul-Lapie de Lunéville

Tournée de Static Shot

21 janvier 2023 · Lugano Arte e Cultura · Lugano (Suisse)

4 mai 2023 · Le Phénix Scène nationale · Valenciennes