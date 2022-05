Le Roi Lion à Mogador, ou le triomphe d’un spectacle rugissant !

Prolongée jusqu’à la fin de l’année au Théâtre Mogador, la comédie musicale multi-récompensée inspirée de l’iconique dessin animé Disney continue d’émerveiller petits et grands pour le plus grand bonheur de toute la famille. Le Roi Lion, un incontournable absolu.

Un succès phénoménal

Imaginez les 1600 places du théâtre Mogador prises d’assaut en un temps record. Imaginez cette performance réitérée tous les soirs sans exception depuis le lancement de la comédie musicale Le Roi Lion à Paris. Imaginez des centaines de millions de spectateurs dans le monde, des étoiles plein les yeux, en train de chanter à tue-tête Hakuna Matata en frappant dans les mains… C’est aussi ça la magie du Roi Lion.

Le phénomène est mondial et dure depuis la création du spectacle en 1997 à Broadway. 11 nominations aux Tony Awards, 6 récompenses et 3 Molières plus tard, le public est plus que jamais au rendez-vous. Depuis la sortie du dessin animé Le Roi Lion en 1994, primé notamment de 3 Golden Globes et de 2 Oscars (Meilleure musique pour Hans Zimmer et Meilleure chanson originale pour Elton John), l’engouement semble inépuisable.

Il était une fois… Le Roi Lion

Partez à l’aventure avec Simba, jeune lionceau, fils du roi Mufasa, dans la savane africaine. Allez à la rencontre de personnages attachants et cocasses. Laissez-vous porter par les musiques enchanteresses et vivez avec la comédie musicale Le Roi Lion une épopée magistrale.

Inspirée d’Hamlet de Shakespeare, l’histoire, tout le monde la connaît. Nous suivons le parcours initiatique d’un futur roi, qui devra affronter de nombreux défis et s’affirmer pour régner. Exilé de son royaume après la mort de son père, Simba rencontre dans la jungle un suricate et un phacochère qui deviendront ses compagnons de route et l’aideront à prendre confiance en lui. Pour reprendre ce qui lui revient de droit, il devra défier son oncle Scar et les hyènes…

Une effervescence multicolore et musicale

Sur scène, vous découvrirez un spectacle coloré, lumineux et foisonnant. Durant toute la représentation, la musique live vous propulsera dans une dimension féérique et vos sens seront aux aguets. Interprétés par une myriade d’artistes talentueux aux voix sublimes, vous revivrez comme jamais les chansons mythiques du Roi Lion : L’histoire de la vie, Hakuna Matata, Le lion s’endort ce soir, L’amour brille sous les étoiles… Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, ne manquez rien de tout ce que le show a à vous offrir. C’est riche, puissant, incomparable.

L’histoire, la musique, les chansons, les costumes, le maquillage, les décors, les lumières, la mise en scène, tout, absolument TOUT est incroyable et magnifiquement orchestré. Le Roi Lion est une expérience formidable à vivre en famille ou entre amis.

Tout simplement époustouflant.

Visuels : ©ALESSANDRO PINNA

Le Roi Lion

Au Théâtre Mogador

Jusqu’au 31 décembre 2022

Durée : 2h40 (avec un entracte de 20 min)