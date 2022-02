Young-Luv.com, le nouvel mini-album de Stayc

Grand retour de Stayc avec leur nouvel mini-album Young-Luv.com sorti le 21 février sur toutes les plateformes de distribution musicale. Elles prennent déjà place sur de nombreux plateaux et émissions pour délivrer du contenu et performance de qualité.

SLAYC

Stayc est un girlgroup coréen sous l’agence High Up Entertainment. Il est composé de six jeunes filles : Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon et J qui ont débuté en novembre 2020. Premier groupe féminin de l’agence fondée par les célèbres producteurs Black Eyed Pilseung, leur nom est un acronyme de « Star to a Young culture » qui traduit leur volonté de marquer la nouvelle culture pop.

Assez populaire sur les réseaux sociaux et à l’international le single ASAP issu de leur deuxième album single Staydom a fait danser tous les fans de Kpop ainsi que Stereotype , qui s’est vu offrir leur première récompense (première place à The Show) après avoir explosé le nombre de vue sur YouTube en un temps record.

Jeunes actrices ou participantes à des émissions concours, le groupe est composé de figure plus au moins déjà connu du public. Autant apprécié en tant que groupe, les « swith » (nom de leur fandom) les ont surnommé Slayc , mix de Stayc et Slay, expression utilisée pour qualifier quelque chose qui nous impressionne positivement. Seulement au début de leur carrière, ces filles ont pourtant la réputation de ne sortir que des bops (excellente chanson), et leur nouvel album ne fait pas exception.

RUN2U (run to you)

« Stayc girls, is going down », la fameuse signature musicale du groupe manque à l’appel dans le title track du nouvel album. RUN2U est pour autant imprégné de l’identité et du talent du groupe déjà prouvé lors des anciennes sorties musicales. C’est petit à petit qu’il faut apprécier ce titre inédit, grandissant en nous au fur et à mesure des écoutes, la phrase accrocheuse du refrain « a little bit, little bit » semble valoir aussi pour la chanson.

Construisant au fil des clips une image de jeunes femmes « différentes », qui sortent du lot, cette chanson retourne légèrement vers leur titre So bad d’il y a un an, où il s’agissait d’un amour fort et désiré par les filles.

Dans RUN2U, il est question d’aller vers cet amour tellement puissant qu’il pourrait même brûler et être blessant. Elles expriment que peut importent les difficultés, elle ne s’arrêterons pas d’aller vers celui-ci.

Ces paroles peuvent être un message direct à leurs fans, comprenant bien évidemment que la vie d’idols est très difficile et surmenés d’obstacles, le groupe continuera de poursuivre leur passion et d’aller vers ceux qui les admirent.

Tenues pleines de fantaisie, cadre luxueux et girly, les changements de plan et effets d’impact donnent toute sa force à l’instrumental. Paroles saccadés, les fins de phrase semblent toutes aussi puissantes que les mouvements fougueux de la chorégraphie. Dans ce concept plus énergique et intense que les anciens titres, la chanson est en majorité chantée en tonalité aigüe par les vocalistes, ce qui n’empêche pas les notes graves de couler tout aussi bien sur le beat.

Mention spéciale pour le clip, qui est bien entendu à la hauteur du cadre déjà posé, proposant une atmosphère très « girl boss » et fashionista. Bien dommage qu’il soit clairement visible que Sieun est mise en valeur dans ce concept avec sa couleur de cheveux et de tenue qui diffèrent souvent des autres membres, même si elles sont chacune bien représentée.

Sortie récemment, le groupe ne fait pas traîner les choses niveau promotion. Déjà plusieurs représentations sur scènes sont disponibles (Music Bank, M Countdown etc) ainsi que la dance pratique, le fan chant et des fancams. Les swith seront servies dans les prochains jours avec tout le contenu prévu.

Le vrai Young-Luv

Le mini-album contient également cinq bsides track: Same Same, 247, Butterfly, Young Luv, et I Want U Baby. Ces titres sont suffisamment bons pour supporter le concept du title track sans vraiment s’éloigner de l’univers de celui-ci.

Same Same s’inscrit parfaitement dans l’univers du groupe. Ambiance jeune, féminine et énergétique, dans une sorte de concept « girl crush ». Les voix bien distinctes des filles apportent une certaine dualité, faisait même apparaître le rap un peu faible face aux paroles chantées.

247 est une chanson groovy, dans un style qui marche à tout les coups. Beat assez dansant et timbre envoûtant, c’est l’idée de « 24/7 with you » qui domine le hit et donne son nom au titre.

Etonnant, Young Luv donne son nom à l’album sans être le titre principal. Chanson très pop des années 2017-2018, elle s’apparente au monde créé par Blackpink à leurs débuts. Les voix puissantes et délicates se démarquent de l’instrumental, on y figure presque des attraits rock.

Butterfly dégage une sensation assez rétro. C’est le titre qui se démarque le plus des autres, par le style, l’instrumental et les tonalités. Manquent de paroles de rap, la chanson dégage une telle douceur que le papillon se dessine si facilement devant nos yeux.

Le refrain du titre I Want U Baby est très addictif. Concept malheureusement très repris dans la Kpop comme les paroles « I want you baby », « crazy love », ce titre se glisse facilement sous l’ombre de ses prédécesseurs. Rien pour se démarquer, la chanson est pour autant appréciable et facile.

Debout face aux micros, les chansons Butterly et Young Love ont déjà été jouées sur scène par le groupe dans une performance mixant les deux. Pas de nouvelles pour les autres titres, attendons-nous quand même à du contenu de qualité dédié à ceux-ci dans les prochains jours.

Visuel: © pochette d’album Young-Luv.com de Stayc